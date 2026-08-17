Trump anunță că SUA își va reduce exercițiile militare cu Coreea de Sud. Cu puțin timp înainte a publicat o fotografie cu Kim Jong Un

Trump anunță că SUA își va reduce exercițiile militare în Coreea de Sud. Cu puțin timp înainte a publicat o fotografie cu Kim Jong Un. FOTO: Truth Social

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor reduce "substanțial" amploarea exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud, invocând "relația sa foarte bună" cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. El a remarcat, de asemenea, într-o postare pe Truth Social, că autoritățile sud-coreene au refuzat recent să se alăture Statelor Unite în demersul privind "denuclearizarea" Iranului, scrie BBC.

"Aceste exerciții nu sunt doar costisitoare, o mare parte din cheltuieli fiind suportată de Statele Unite ale Americii, ca de obicei!, ci transmit și un semnal complet nepotrivit și ostil", a scris Trump.

Autoritățile de la Seul au anunțat că exercițiile militare comune cu SUA vor continua "conform programului". Phenianul nu a comentat deocamdată declarațiile președintelui american. Anunțul vine după ce Coreea de Nord a efectuat, în această lună, teste cu rachete balistice, interzise prin rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite.

Trump a precizat în mesajul publicat duminică pe rețeaua socială că era "prea târziu pentru anularea" exercițiilor, în condițiile în care Statele Unite și Coreea de Sud urmau să înceapă luni manevrele militare anuale. El a adăugat: "Deși nu are neapărat legătură cu subiectul (?), l-am întrebat recent pe președintele Coreei de Sud dacă ar dori să ni se alăture în denuclearizarea Republicii Islamice Iran, iar răspunsul a fost: «Nu, mulțumim!»"

Anunțul lui Trump a venit la mai puțin de 24 de ore după ce acesta a publicat o fotografie mai veche, realizată în 2019, în care apare alături de Kim Jong Un. Președintele american a scris că cei doi sunt prieteni foarte buni, "în ciuda expresiilor neprietenoase din această fotografie".

Săptămâna trecută, liderii militari americani și sud-coreeni au susținut o conferință de presă comună pentru a anunța organizarea exercițiului Ulchi Freedom Shield.

Potrivit acestora, evenimentul, programat să dureze 11 zile, urma să aibă o amploare similară edițiilor din anii precedenți, la manevre fiind așteptați să participe aproximativ 18.000 de militari sud-coreeni.

În timpul conferinței de presă, liderii militari au vorbit și despre trupele desfășurate de Coreea de Nord pentru a sprijini Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al forțelor militare americane, Ryan Donald, a declarat că pregătirea trupelor "ține cont de această amenințare", referindu-se la militarii nord-coreeni care se întorc de pe câmpul de luptă. Aproximativ 28.500 de militari americani sunt staționați în Coreea de Sud.

Vineri, Ministerul nord-coreean de Externe a condamnat exercițiile militare comune, pe care le-a descris drept "o repetiție pentru un război de agresiune".

Manevrele au loc la câteva zile după ce autoritățile din Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia au detectat al doilea test cu rachetă efectuat de Coreea de Nord în decurs de numai câteva zile.

Phenianul și-a accelerat eforturile de extindere a programelor nuclear și balistic după eșecul, în 2019, al negocierilor diplomatice la nivel înalt dintre Kim Jong Un și Donald Trump, desfășurate în timpul primului mandat prezidențial al liderului american.

Trump a devenit primul președinte american în funcție care a mers în Coreea de Nord, în timpul vizitei efectuate în urmă cu șapte ani.

Pentru Seul, mesajul lui Trump are o semnificație ambiguă. Pe de o parte, autoritățile sud-coreene i-au cerut să reia dialogul cu Phenianul, iar postarea sa oferă speranța că l-ar putea readuce pe Kim Jong Un la masa negocierilor.

Pe de altă parte, Trump sugerează că este nemulțumit de refuzul Coreei de Sud de a contribui direct, militar sau logistic, la acțiunile Statelor Unite împotriva Iranului.

Președintele american și-a exprimat nemulțumirea și față de ezitarea altor aliați de a se implica în conflict, printre aceștia numărându-se Japonia, Franța și Regatul Unit.

Decizia lui Trump de a reduce amploarea exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud nu este prima de acest fel. În 2018, în timpul negocierilor cu Kim Jong Un privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, Trump a suspendat complet aceste exerciții. La momentul respectiv, el a afirmat că manevrele anuale erau „provocatoare” pentru Coreea de Nord și că oprirea "jocurilor de război" ar permite Statelor Unite să economisească „o sumă uriașă de bani”.

Exercițiile au fost reduse din nou în 2020, în timpul pandemiei de COVID-19.

Săptămâna trecută, președintele Coreei de Sud a propus începerea unor negocieri cu vecinul din nord pentru încheierea oficială a războiului dintre cele două state. Din punct de vedere tehnic, conflictul este încă în desfășurare, deoarece luptele s-au încheiat în 1953 printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace.

Trump a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite asigură securitatea Coreei de Sud fără să primească suficient în schimb. El a criticat atât numărul militarilor americani staționați în Peninsula Coreeană, cât și costurile presupuse de menținerea acestora.

Poziția sa a complicat relațiile dintre Washington și Seul, în condițiile în care Coreea de Sud consideră prezența trupelor americane un element esențial al alianței sale cu Statele Unite. Seulul a încercat să reducă tensiunile la începutul acestui an, angajându-se să investească 350 de miliarde de dolari în Statele Unite. Anul trecut, președintele Lee Jae Myung l-a descris pe Trump drept "un făuritor de pace".