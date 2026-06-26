Coreea de Sud vrea să transforme jumătate de milion de soldați în operatori de drone. Lecțiile învățate din războiul din Ucraina

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Coreea de Sud a anunțat cea mai amplă reformă militară legată de drone din istoria sa: 500.000 de militari din toate ramurile armatei vor fi instruiți să devină „războinici ai dronelor”. Ministrul apărării de la Seul spune că războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au demonstrat că drona ieftină a schimbat fundamental natura războiului. În fundal stă și o umilință din 2022: cinci drone nord-coreene au pătruns în spațiul aerian sud-coreean, una ajungând deasupra biroului prezidențial. Armata a tras 100 de focuri. Nu a doborât niciuna, scrie The Guardian.

Coreea de Sud va instrui toți militarii activi în utilizarea dronelor, într-o reformă profundă a strategiei sale militare, a anunțat ministrul apărării.

„Toți soldații ar trebui să poată folosi o dronă ca pe o a doua armă personală”, a declarat vineri Ahn Gyu-back, șeful ministerului apărării de la Seul.

Planul prevede pregătirea a 500.000 de militari autorizați din armată, marină, forțele aeriene și pușcași marini pentru a deveni „războinici ai dronelor”, potrivit ministerului.

De ce acum

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au demonstrat că dronele au devenit un „element care schimbă regulile jocului pe câmpul de luptă”, a spus Ahn.

„Dronele ieftine operate în număr mare schimbă în mod fundamental natura războiului”, a avertizat ministrul, subliniind că Coreea de Nord continuă să-și dezvolte capabilitățile militare, amplificând amenințările la adresa obiectivelor militare și civile din Sud.

Ce presupune planul concret

Armata intenționează să achiziționeze aproximativ 11.000 de drone comerciale în scopuri de antrenament până la sfârșitul acestui an, numărul urmând să crească la 60.000 până în 2029. Până în 2030, arsenalul va include și peste 20.000 de drone de luptă de unică folosință și cost redus.

Seulul a anunțat și accelerarea dezvoltării unei muniții de croazieră cu autonomie extinsă, produsă intern, denumită K-Lucas. Sistemul preia numele și conceptul de la drona americană Lucas – care la rândul ei a fost inginerie inversă după drona sinucigașă iraniană Shahed-136, folosită masiv de Rusia în Ucraina.

Planul include și extinderea sistemelor de contracarare a dronelor, inclusiv arme cu laser și cu microunde de mare putere.

Contextul: o jenă de neuitat

Anunțul vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de capacitățile de drone ale Coreei de Nord și după un episod profund stânjenitor pentru forțele de securitate sud-coreene, petrecut în 2022: cinci drone mici nord-coreene au pătruns în spațiul aerian sud-coreean. Una dintre ele a intrat în zona interzisă de deasupra biroului prezidențial din Seul. Armata a trimis avioane de vânătoare și elicoptere de atac și a tras aproximativ 100 de focuri – fără să doboare niciuna dintre drone.

Nordul, tot mai periculos

Capabilitățile de drone ale Coreei de Nord au crescut considerabil, parțial datorită parteneriatului militar tot mai strâns cu Rusia. Analiștii spun că Phenianul a obținut astfel acces la date și tactici de luptă pe care altfel i-ar fi luat ani întregi să le dezvolte.

Coreea de Nord a trimis mii de trupe să lupte alături de forțele ruse în Ucraina, expunând armata sa direct la războiul cu drone la scară largă.

Tot vineri, Phenianul a anunțat că liderul Kim Jong-un a supravegheat teste cu rachete balistice tactice și un sistem de artilerie rachetă modernizat, cu o rază de acțiune de 90 de kilometri – descrise de Phenian drept eforturi de consolidare a puterii de foc de-a lungul frontierei sudice.

Între timp, Kim a promis extinderea arsenalului nuclear al Coreei de Nord într-un ritm pe care l-a descris drept „exponențial”, numind expansiunea nucleară „cea mai corectă și singulară cale” de a face față unei lumi tot mai instabile.