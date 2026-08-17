Apă cu program pentru localităţi de pe Valea Slănicului, unde consumul a crescut "extraordinar de mult" în ciuda apelurilor de reducere

Apă cu program pentru localităţi de pe Valea Slănicului, unde consumul a crescut "extraordinar de mult" în ciuda apelurilor de reducere. FOTO. Getty Images

Compania de Apă Buzău instituie, începând de luni, program de furnizare a apei pentru o parte dintre localităţile de pe Valea Slănicului, în contextul temperaturilor foarte ridicate şi al consumului mare din ultima perioadă.

"Astfel, programul de furnizare a apei (...) va fi următorul: de luni, de la ora 08.00 până miercuri, ora 20.00, se va furniza apă în localităţile Sârbeşti, Bodineşti, Vintilă Vodă (parţial) arondate Rezervorului Sârbeşti, Niculeşti, Podul Muncii (parţial), Petrăcheşti, arondate Rezervorului Podul Muncii, Săruleşti, Goicelu, Cărătnăul de Jos, Valea Stânei, Vintilă Vodă (parţial), arondate Rezervorului Săruleşti. De vineri, de la ora 08:00 până duminică, la ora 20:00, se va furniza apă în localităţile Podul Muncii (parţial), Dogari, Gura Dimienii, arondate Rezervorului Jieni, Mărgăriţi, Beceni, Valea Părului, Cărpiniştea, Izvoru Dulce şi Fulga, arondate Rezervorului Arbănaşi", a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, Compania de Apă Buzău.



În ultimele zile, operatorul de apă a emis un apel către abonaţi de a reduce consumul nejustificat, în schimb consumul a crescut.



"Acesta este programul pe care îl putem furniza, cel puţin săptămâna aceasta. Sperăm să fie doar săptămâna aceasta, pentru că aceste consumuri au crescut extraordinar de mult. Apelul nostru la reducere de consumuri a condus la creştere de consumuri. Efectiv sistemul nu mai suportă aceste creşteri de consumuri nejustificate", a declarat, pentru Agerpres, directorul Companiei de Apă Buzău, Simona Săvulescu.



Operatorul de apă a făcut un apel prin care a recomandat abonaţilor de pe Valea Slănicului să evite utilizarea apei pentru udarea grădinilor, peluzelor şi spaţiilor verzi, să nu folosească apa pentru umplerea piscinelor şi a bazinelor, să evite spălarea autovehiculelor, curţilor şi aleilor cu apă din reţeaua publică, să verifice instalaţiile interioare pentru a identifica rapid pierderile şi pentru a le remedia, să utilizeze apa cu moderaţie şi să evite risipa.