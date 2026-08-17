„Neglijență intenționată”: Rușii care construiesc o centrală nucleară în Ungaria, acuzați că beau și încalcă normele de siguranță

Lucrările la centrala nucleară Paks 2 din Ungaria au început în februarie anul acesta. Foto: Getty Images

Compania rusă de energie nucleară Rosatom, care construiește în prezent o centrală nucleară în Ungaria, este acuzată de încălcarea gravă a standardelor de siguranță în cadrul unui proiect similar care vizează construirea unei centrale identice, în Egipt, conform unor doumente interne obținute de publicația Politico.

Într-o scrisoare confidențială, datată 4 iunie și adresată unui director de la Rosatom, Autoritatea Egipteană pentru Centrale Nucleare enumeră o serie de „defecte” care afectează activitatea reactoarelor, precum și „neglijență intenționată” și încălcări ale „siguranței nucleare” observate în timpul construcției centralei nucleară El Dabaa, din Egipt.

Prim-ministrul egiptean Mostafa Madbouly a declarat în iulie că se așteaptă ca construcția tuturor celor patru reactoare nucleare de la El Dabaa să fie finalizată până în 2030. Primul reactor e programat să înceapă să producă energie până în 2028.

Uzina egipteană a Rosatom va folosi aceeași tehnologie de bază ca în proiectul centralei nucleare Paks II din Ungaria.

De la declanșarea invaziei în Ucraina, în februarie 2022, compania Rosatom a încercat să convingă guvernele țărilor UE că rămâne un partener competent și de încredere pe piața energiei nucleare.

„Pentru UE, siguranța nucleară este o prioritate cheie”, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei, care a precizat că nu se afla la curent cu informațiile din documentele confidențiale referitoare la standardele scăzute de securitate ale centralei Rosatom din Egipt.

Niciuna dintre acuzațiile din documentul obținut de Politico nu a fost „confirmată în cadrul procedurilor contractuale, tehnice și de supraveghere prevăzute de proiect”, se arată în declarația companiei ruse Rosatom.

Inițial aprobat de fostul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, în 2014, proiectul Paks II a devenit emblematic pentru alinierea Budapestei cu președintele rus Vladimir Putin și a oferit o intrare pentru tehnologia energetică rusă în UE. Lucrările la proiect au început în februarie anul acesta.

Rosatom, o companie de stat rusă controlată de Kremlin, mai are proiecte de centrale similare în Turcia și China.

Guvernul german a aprobat, de asemenea, în iulie, semnarea unui acord care va permite uneia dintre subsidiarele Rosatom să ajute la producerea de combustibil nuclear pentru o centrală din Saxonia Inferioară. Guvernul german a spus că acordul va fi supus unor controale stricte de securitate națională.

În scrisoarea trimisă de autoritatea egipteană către Rosatom, un oficial al agenției a scris că unitățile de reactoare neterminate s-au confruntat deja cu defecte.

„A existat o reapariție a defectelor serioase la beton, inclusiv goluri în spatele placajului metalic la Unitatea 4, defecte în plăcile fundamentale ale Unităților 1, 2 și 3, care au necesitat un an pentru a fi reparate, și defecte în structura celulară din peretele cilindric al clădirii reactorului la Unitatea 4”, se arată în document.

Agenția egipteană acuză apoi Rosatom de „metode înșelătoare” și „muncă fictivă”, prin care încearcă să demonstreze că construcția centralei este realizată în proporție de peste jumătate, „în timp ce o inspecție vizuală la fața locului arată clar că clădirile principale ale insulei nucleare sunt încă în faza de construcție subterană”.

Autoritatea egipteană susține că Rosatom mai gestionează și o cultură profesională necorespunzătoare, în care angajații ruși de la centrala nucleară au fost surprinși în posesia „băuturilor alcoolice interzise” pe șantier, au folosit „permise falsificate și s-au dat drept alții pentru a obține acces neautorizat” și au făcut mai multe „fotografii și videoclipuri realizate pe șantier” care au ajuns pe rețelele sociale, „caz care negat”.