Grupul 4 de la Rovinari, conectat la Sistemul Energetic Național. Stocurile de cărbune ajung doar pentru o săptămână

Imagine de ansamblu a centralei de la Turceni. Foto: Getty Images

Începând de luni dimineață, Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinari va fi legat la Sistemul Energetic Național, după ce Ministerul a cerut scoaterea unității din rezervă. Cei 330 de megawați produși în plus la Rovinari urmează să fie introduși în sistem chiar din această după-amiază, pentru a acoperi o parte din deficitul lăsat de oprirea controlată a Reactorului 2 de la Cernavodă, provocată de secarea Dunării.

Pornirea acestui grup a fost decisă după oprirea controlată a Reactorului 2 de la Cernavodă, ca urmare a secării Dunării. Grupul pe cărbune de la Rovinari va produce însă doar jumătate din cantitatea de energie pe care Cernavodă 2 o asigura în Sistemul Energetic Național.

Cei din Complexul Energetic Oltenia susțin că pentru funcționarea celor patru grupuri energetice – unul la Turceni și iată, acum trei, la Rovinari – există stocuri de cărbune care pot asigura funcționarea simultană pentru cel mult o săptămână.

În carieră, minerii lucrează permanent pentru a face posibilă funcționarea termocentralelor pe termen lung.