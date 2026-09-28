Sorin Grindeanu vrea să-i facă plângere penală lui Dominic Fritz pentru că l-a acuzat că ar primi "şpagă de la americani"

Sorin Grindeanu vrea să-i facă plângere penală lui Dominic Fritz. Foto: Hepta

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că se gândeşte serios să le ceară avocaţilor săi să-i facă o plângere penală lui Dominic Fritz care l-a acuzat că ar primi "şpagă de la americani" ca să facă nişte contracte, notează Agerpres.

"Eu pot să-l înţeleg pe Fritz. Fritz venit doar de câţiva ani în România, recent şi-a luat cetăţenia română, a venit în Timişoara şomer fiind, timişorenii au considerat necesar şi în mod democratic să îl aleagă pe domnul Fritz. Foarte bine.

Şi asta eu nu contest, acel vot. Domnul Fritz are probleme cu legea. Domnul Fritz este deţinătorul unor sentinţe, două, care spun că s-a aflat un conflict de interese. N-a spus Grindeanu, n-a spus Victor Ciutacu, n-a spus Simion, a spus justiţia din România.

Adică domnul a fost în afara legii şi este. L-am văzut zilele trecute vorbind despre acest subiect (discuţia pe care a avut-o cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Grecia - n.r.).

Mă acuza pe mine într-un filmuleţ acest domn care are probleme cu legea, dovedite, că eu m-am întâlnit cu această doamnă ca să iau un soi de şpagă. Să-mi dea americanii mie şpagă", a spus Grindeanu la România Tv.

El a adăugat că cei care fac astfel de afirmaţii "pun sub semnul întrebării, până la urmă, parteneriatul strategic cu Statele Unite".

"Noi vorbim de un oficial al Statelor Unite, de ambasador SUA. Cum adică să poţi să spui aşa ceva? Iniţial, când am văzut, mi s-a părut că n-aud bine. Am ascultat de două - trei ori, mi-am dat seama că de fapt omul asta acuză. Am discutat cu colegii mei. Să ştiţi că mă gândesc foarte serios să nu las să treacă aşa de uşor acest lucru.

O să fac, o să-i rog pe avocaţi să-i facă o plângere acestui domn. Dacă are cineva semne de întrebare în ceea ce priveşte activităţile mele, o să merg să le răspund. Nu am de ce să mă ascund, dar faptul că mă acuzi direct pe mine că aş primi şpagă de la americani ca să fac nu ştiu ce contracte eu cred că se depăşeşte o limită, o limită care pune în pericol, aşa cum vă spun, parteneriatul strategic", a afirmat Grindeanu.