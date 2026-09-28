49 de drone au intrat în spațiul aerian al României de când a început războiul în Ucraina. Ce spune Miruță

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Ministrul propus pentru Apărare, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că pătrunderile neautorizate în spaţiul aerian românesc, de la începutul războiului din Ucraina, s-au intensificat în 2026. Astfel, el a confirmat că din cele 49 de incidente, 30 au fost doar în 2026, scrie Agerpres.

„De la începutul războiului din Ucraina, au fost 49 de pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian românesc, iar dintre acestea, 30 au fost în 2026. Deci, dacă în această perioadă de patru ani şi jumătate au fost 49, doar în opt luni de zile din acest an au fost 30. Evident, o intensificare. Atacuri la frontiera României au fost de la început 148, iar în aceste luni ale anului 2026 au fost 81.

Patru drone au fost doborâte: trei de militarii Armatei Române, iar cea de-a patra, de piloţii spanioli care fac misiune de poliţie aeriană întărită în această perioadă în România”, a spus Miruţă, luni, la audierea sa în Comisiile parlamentare reunite de apărare.

Miruţă a precizat că „situaţia cu dronele” este actualizată pe site-ul ministerului.

Radu Miruță, ministrul propus al Apărării în Guvernul Mureșan, a primit aviz negativ în Comisiile parlamentare reunite de apărare naţională, cu 17 voturi „pentru” și 21 „contra”.

La şedinţa nu au participat reprezentanţii AUR.