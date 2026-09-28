După Nestle și Auchan, Putin a pus sub administrare temporară și activele lanțului de magazine germane Metro

Vladimir Putin a decis plasarea activelor locale ale retailerului german Metro sub administrare temporară, conform unui decret prezidențial publicat luni, din cauza tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și Berlin, din cauza conflictului din Ucraina. Plasarea activelor Metro sub administrare temporară vine după ce mai multe fabrici Nestel și magazine Auchat au pățit același lucr. Decretul nu a oferit un motiv pentru transferul controlului, dar a venit după o întâlnire rară între ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și omologul său german, Johann Wadephul, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, scrie Reuters.

Lavrov s-a plâns că „nu a învățat nimic nou” de la Wadephul, a cărui țară este o susținătoare a Ucrainei. Germania a declarat, la începutul acestei luni, că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atac cu drone de pe aeroportul Leipzig/Halle și a ordonat o serie de măsuri ca răspuns, inclusiv închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin.

Moscova a negat acuzațiile, despre care a spus că au fost fabricate.

Într-o declarație de luni, filiala rusă a Metro nu a comentat direct decretul, dar a declarat că funcționează normal și își îndeplinește toate obligațiile față de cumpărători.

Pe 18 septembrie, Kremlinul a anunțat preluarea controlului asupra activelor rusești ale gigantului elvețian din industria alimentară Nestlé și ale retailerului francez Auchan, afirmând că acțiunile ostile ale unor țări „neprietenoase” au jucat un rol în luarea acestei decizii.

Activele au fost trecute în administrarea unei companii conduse de un general-maior din Ministerul rus de Interne. Este una dintre cele mai ample preluări de active ale unor companii europene făcute de Kremlin în ultimii doi ani. Printre activele vizate se numără șase fabrici Nestlé, cu aproximativ 7.000 de angajați, și rețeaua Auchan, care are peste 200 de magazine și aproximativ 30.000 de angajați în Rusia.

Ulterior, pe data de 21, generalul-maior de poliție Andrei Kraiușkin, pe care Kremlinul l-a numit responsabil de gestionarea temporară a activelor rusești Auchan, Nestlé și Leman PRO, a promis să protejeze lanțurile acestor magazine de atacurile cu drone ucrainene. Promisiunea generalului e menționată într-o scrisoarea adresată conducerii Auchan.