Casa Albă neagă orice plan de a vinde armament Chinei, după ce Trump i-ar fi făcut o „ofertă” lui Xi Jinping, la Washington

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Administrația de la Casa Albă a asigurat, luni, că SUA nu intenționează să vândă arme Chinei, cel mai important rival geopolitic și militar al său, după ce Donald Trump ar fi menţionat o astfel de ipoteză în discuţiile cu dictatorul chinez, Xi Jinping, potrivit ambasadorului american la Beijing, David Perdue, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Guvernul american nu are niciun plan de a vinde arme Chinei”, a declarat oficial american anonim pentru agenția citată. Precizarea vine în urma declaraţiilor lui David Perdue, care au stârnit numeroase comentarii.

„Preşedintele Trump a continuat să spună: «Ei bine, vindem arme şi altor ţări din lume». El l-a întrebat pe preşedintele Xi dacă ar vrea să cumpere la un moment dat”, a declarat ambasadorul american în China pentru canalul Fox News. Diplomatul nu a precizat dacă preşedintele american a avut această conversaţie cu dictatorul chinez când l-a primit pe acesta cu mare fast, săptămâna trecută, la Washington.

„Legislaţia americană interzice vânzarea de arme către China şi nu există nicio ofertă sau vreun plan pentru o astfel de vânzare”, a precizat un oficial al Departamentului de Stat într-o declaraţie acordată New York Times.

David Perdue spuse, printre altele, la Fox News că poziţia SUA cu privire la sprijinul pentru Taiwan „nu s-a schimbat”.

Guvernul american a dat undă verde, în decembrie, unor vânzări de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan.

Cu toate acestea, o altă livrare masivă în valoare de 14 miliarde de dolari, dorită de guvernul de la Taipei, a fost pusă pe pauză în primăvară, la scurt timp după o vizită a lui Donald Trump în China. Preşedintele american spusese că îşi rezervă răspunsul, apreciind că situația îi dă „un atu foarte bun de negociere” cu China.

Ambasadorul SUA în China susţine că administraţia Trump a vândut „mult mai multe arme Taiwanului decât orice alt preşedinte din 1979”.

„Există discuţii continue despre alte vânzări”, iar Trump şi Xi „vorbesc despre aceasta de fiecare dată când se întâlnesc”, a adăugat diplomatul.

Situația Taiwanului rămâne o problemă în relațiile SUA-China

Vânzările de arme către Taiwan constituie un subiect sensibil între SUA şi China. În timpul vizitei sale la Washington, unde a fost primit cu onoruri speciale de către Donald Trump, preşedintele chinez l-a îndemnat la „prudenţă” în această privinţă.

Xi a cerut de asemenea lui Trump să se opună explicit oricărei independenţe a insulei, ceea ce ar implica pentru Statele Unite să depăşească poziţionarea voluntar ambiguă aflată în vigoare de mulţi ani.

SUA sunt juridic obligate să furnizeze Taiwanului, guvernat de un preşedinte şi un parlament aleşi democratic, arme pentru a-i asigura apărarea. Guvernul american se opune oricărei rupturi a statu quo-ului prin forţă, dar nu consideră oficial, din punctul de vedere al relațiilor internaționale, Taiwanul ca fiind o entitate suverană.

În iunie, China a avertizat Taiwanul că a „căuta independenţa sprijinindu-se pe SUA sau pe forţa militară este o problemă”.

China doreşte să preia controlul asupra Taiwanului, pe care îl consideră parte integrantă a teritoriului său, fără să excludă recurgerea la forţă, intensificându-şi presiunea militară asupra insulei în ultimii ani.

După discuţiile de săptămâna trecută de la Washington, Donald Trump şi Xi Jinping urmează să se întâlnească din nou la summitul APEC, care va fi găzduit de China în noiembrie la Shenzhen, iar apoi la summitul G20 de la Miami, Florida, în decembrie.