Dineul fastuos al lui Trump pentru Xi Jinping, la Casa Albă. Nume importante au fost prezente la eveniment. Ce a fost în meniu

5 minute de citit Publicat la 10:24 25 Sep 2026 Modificat la 10:24 25 Sep 2026

Xi le-a mulțumit gazdelor pentru modul în care i-au primit pe el și pe soția sa, cu „o grijă și o atenție meticuloase”, care i-au făcut „să se simtă cu adevărat ca acasă”. Foto: Profimedia Images

Donald Trump l-a primit pe Xi Jinping la Casa Albă, vineri, în cadrul unui fastuos dineu de stat, primul la care participă liderul chinez în SUA din 2015 încoace. Trump a încercat să încălzească relația cu oaspetele său, după o perioadă lungă în care relațiile chino-americane au fost cât se poate de tensionate, mai ales din cauza tarifelor administrației Trump și a războiului comercial pe care actualul președinte SUA l-a pornit imediat după preluarea celui de-al doilea mandat. Xi Jinping a păstrat tonul cordial față de gazda sa americană și a vorbit despre „un nou capitol” în relația chino-americană.

La dineu au participat lideri miliardari din mediul de afaceri, oficiali ai administrației Trump, directori Big Tech americani și alte personalități, relatează BBC. Sosirea invitaților a fost însoțită, însă, de proteste zgomotoase chiar în afara Casei Albe. Mai mulți protestatari au fost arestați.

Atât Trump, cât și Xi s-au lăudat reciproc și au promis să continue discuțiile pentru a asigura stabilitatea relațiilor dintre cele două țări. Experții spun, însă, că negocierile nu au produs până acum prea multe rezultate concrete. Dineul a avut loc în cea de-a doua zi a vizitei de trei zile a lui Xi la Washington.

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Ce i-a spus Trump lui Xi

Trump i-a mulțumit lui Xi pentru lunga călătorie până în Statele Unite și a spus că relația dintre cei doi este una puternică. „Nu ne-am înțeles niciodată mai bine”, a spus Trump.

El a elogiat lunga istorie a relațiilor dintre Statele Unite și China, deși s-a abătut spontan de la discurs pentru a vorbi și despre proiectul său de construire a unei noi săli de bal la Casa Albă, un proiect extrem de controversat. Trump le-a spus celor doi oaspeți ai săi că ar putea să fie primii care intră în sala de bal, deși lucrările vor mai dura încă un an.

„Dacă cineva vrea să intre pe un șantier frumos, curat și strălucitor, este o onoare pentru noi să vă oferim această posibilitate”, a spus el.

Trump i-a dat cadou lui Xi și o sculptură reprezentând un vultur pleșuv, simbolul național al Statelor Unite, despre care a spus că întruchipează „spiritul liber și înălțător al Americii”.

„Sperăm că își va găsi un loc frumos, minunat, la Beijing. Este o onoare pentru dumneavoastră”, a spus el.

Trump a adăugat că el și soția sa au făcut dizainul sculpturii.

Ce a spus Xi

Xi le-a mulțumit gazdelor pentru modul în care i-au primit pe el și pe soția sa, cu „o grijă și o atenție meticuloase”, care i-au făcut „să se simtă cu adevărat ca acasă”. El a spus că el și Trump „scriu istorie prin relațiile noastre bilaterale”.

„Am convenit să construim o relație constructivă între China și Statele Unite, bazată pe stabilitate strategică”, a spus Xi, adăugând că cei doi au avut „schimburi sincere și aprofundate” care vor consolida relațiile dintre cele două țări.

La fel ca Trump, Xi și-a construit discursul în mare parte în jurul complimentelor, concentrându-se asupra legăturilor culturale și istoriei comune dintre Statele Unite și China.

Relația dintre cele două țări a fost „făurită în sânge și foc” în timpul luptei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial și a fost consolidată ulterior prin „diplomația ping-pong” din timpul administrației Nixon, a spus el.

Spre finalul discursului, Xi a spus că obiectivele Statelor Unite și Chinei se pot „consolida reciproc”. El a îndemnat ambele părți să exploreze „o nouă modalitate prin care marile puteri să conviețuiască”.

Cine a participat la dineu

Printre numele cu cea mai mare greutate prezente la dineu s-a numărat și miliardarul Elon Musk, care până recent a avut o relație încordată cu Trump. BBC scrie că Musk stătea aplecat peste o masă și le spunea glume unor invitați, care „râdeau în hohote”.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, se afla la o altă masă și avea o expresie serioasă. Soția sa stătea lângă el, iar în apropiere se aflau Jared Kushner și șefa de protocol a Casei Albe, Monica Crowley.

Casa Albă a invitat zeci de oficiali americani, precum și prezentatori conservatori, șefi din industria Big Tech, directori ai unor platforme sociale și alți lideri de companii.

Printre invitați s-au numărat membri ai cabinetului Trump, precum și membri ai familiei președintelui, inclusiv copiii săi Ivanka, Eric și Tiffany.

Din industria tehnologică au participat Tim Cook de la Apple, Sam Altman de la OpenAI, Sundar Pichai de la Google, Jeff Bezos de la Amazon și Jensen Huang de la Nvidia.

Atât Cook, cât și Huang au stat la aceeași masă cu Trump și Xi. Printre celelalte companii ai căror lideri au participat s-au numărat General Motors, Visa, Paramount Skydance și ExxonMobil.

La dineu a participat și Mark Zuckerberg, unul dintre cei mai importanți oameni din industria rețelelor sociale, precum și Jeff Yass, miliardarul american care deține o participație la TikTok.

„Toată lumea a vrut să fie acolo”, a spus Trump înaintea evenimentului. „Aș spune că avem aici întreaga lume a tehnologiei, întreaga lume bancară și multe altele”.

O absență notabilă a fost Anthropic, una dintre cele mai mari și mai valoroase companii AI din lume.

Ce a fost în meniu

Evenimentul a fost organizat de cancelaria Melaniei Trump. Reprezentanții primei doamne a SUA au transmis că meniul dineului va pune în valoare „ingrediente americane cu influențe chinezești subtile”.

La primul fel, invitații au servit dovlecel galben, ciuperci sălbatice și pancetta crocantă. Mesele au fost acoperite cu fețe de masă roșii, culoare care simbolizează norocul și prosperitatea în China.

Felul principal a fost biban de mare în crustă de susan, bok choy înăbușit și vinete coapte.

La desert, cei doi lideri și ceilalți invitați au servit cremeux de vanilie cu confit de vișine, alături de înghețată „preparată cu miere recoltată la Casa Albă”.

Vinurile alese de Melania Trump au inclus Schramsberg Blanc de Noirs, o trimitere la „Toastul pentru Pace” din 1972 al președintelui Richard Nixon cu fostul premier chinez Zhou Enlai, când cei doi au băut un vin produs de aceeași podgorie.

Ce este programat pentru vineri

Trump și Xi își vor începe ziua cu un ceai în Salonul Roșu al Casei Albe, alături de soțiile lor.

Cei patru vor merge apoi la Arhivele Naționale ale Statelor Unite pentru un tur al clădirii și al expozițiilor. Această organizație guvernamentală păstrează unele dintre cele mai importante documente privind fondarea Statelor Unite, printre care Constituția SUA, Declarația de Independență și Carta Drepturilor.

Xi și soția sa vor părăsi capitala americană spre sfârșitul zilei.