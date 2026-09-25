Bruxelles-ul îi cere lui Trump să menţină "libera circulație" a motorinei către UE. "Poate fi cea mai grea iarnă din 2022 încoace"

Cotaţia ţiţeiului Brent a crescut până la aproape 120 de dolari pe baril. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Comisarul UE pentru Energie i-a cerut lui Donald Trump să mențină un „flux liber” al livrărilor de motorină, după amenințarea președintelui american că va sista aprovizionarea, avertizând că Europa se confruntă deja cu „cea mai dificilă iarnă” din 2022 în ceea ce privește prețurile la energie, notează Financial Times.

Dan Jørgensen a declarat că este în interesul atât al SUA, cât și al Europei să existe „un flux de energie cât mai liber posibil”. Totuși, chiar și în condițiile unor livrări neîntrerupte de motorină din SUA, „această iarnă ar putea fi foarte, foarte dificilă pentru Europa și s-ar putea dovedi a fi cea mai grea din 2022 încoace”, a afirmat el.

Prețurile motorinei în Europa se situează aproape de niveluri record. Trump a provocat agitație pe piață la începutul acestei săptămâni, afirmând că ar susține interzicerea exporturilor de motorină, o măsură despre care comercianții au avertizat că ar fi „catastrofală” pentru Europa, având în vedere că SUA sunt principalul său furnizor.

Deși secretarul american pentru energie, Chris Wright, a pus ulterior la îndoială viabilitatea unui embargou total, amenințarea este cea mai recentă provocare la adresa securității energetice a Europei, deoarece conflictul din Orientul Mijlociu continuă să perturbe aprovizionarea cu energie la nivel mondial.

Preţuri record şi la gaze naturale

Prețurile europene ale gazelor naturale au atins recent cel mai ridicat nivel de la criza din 2022, declanșată de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, în timp ce țițeiul Brent se tranzacționează încă peste 100 de dolari pe baril.

Jørgensen a declarat că Comisia Europeană evaluează măsuri pe termen scurt pentru a reduce prețul combustibililor fosili în UE, după ce președintele francez Emmanuel Macron a cerut la începutul acestei săptămâni măsuri imediate, inclusiv amânarea unor condiții mai stricte privind importurile de metan și o relaxare a regulilor privind rafinarea combustibililor.

Jørgensen a refuzat să discute propunerile individuale ale lui Macron, dar a spus: „Are dreptate în analiza sa... uneori trebuie să amâni lucrurile sau să le faci mai flexibile, iar aceasta este și abordarea mea generală pentru iarna care vine... fără a ne abate de la obiectivele și ambițiile noastre generale”.

Întrebat în mod specific despre o posibilă amânare a noilor cerințe impuse importatorilor de petrol și gaze privind monitorizarea și restricționarea emisiilor de metan, Jørgensen a răspuns: „Veți vedea că, în săptămânile și lunile următoare, vom da dovadă de diverse grade de flexibilitate, așa cum au solicitat statele membre.”

Potrivit organizației neguvernamentale Transport & Environment, europenii plătesc deja cu peste 30 de euro în plus pentru motorină la fiecare alimentare a autovehiculelor, comparativ cu perioada de dinaintea conflictului dintre SUA și Iran.

Creșterea producției în rafinăriile din SUA și Europa a permis țărilor din UE să continue importurile de motorină și combustibil pentru aviație în cantități suficiente pentru a evita crizele de aprovizionare.

S-a scumpit foarte mult motorina şi în SUA

Cu toate acestea, administrația Trump se confruntă cu presiuni legate de prețurile interne la motorină, în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului programate pentru luna noiembrie. Dacă SUA sistează livrările de combustibil, analiștii afirmă că acest lucru va provoca o creștere bruscă a prețurilor în restul lumii.

Jørgensen a declarat că speră să evite acest deznodământ, dar a dorit să tragă un semnal de alarmă înaintea reuniunii miniștrilor energiei din UE, care va avea loc săptămâna viitoare la Dublin.

El a îndemnat statele membre să reducă taxele pe electricitate și să investească mai mult în energia verde, utilizând flexibilitățile introduse de Comisie în regulile sale fiscale în acest sens. Doar Italia și Grecia au făcut acest lucru până acum, a adăugat el.

„Cel mai probabil scenariu este că vom avea prețuri foarte, foarte mari, dar nu și probleme de securitate a aprovizionării”, a spus el. „Pentru oamenii care nu își permit combustibilul, nu contează cu adevărat dacă există sau nu combustibil, dacă nu îl pot cumpăra.”

Jørgensen a reluat avertismentele anterioare conform cărora Europa trebuie să accelereze electrificarea pentru a evita viitoarele crize legate de combustibilii fosili. Comisia a propus dublarea ratei de electrificare a UE la 46% până în 2040 și măsuri care să oblige statele să impoziteze energia electrică la o cotă mai mică decât gazul.

„Dacă nu renunțăm la această dependență de combustibilii fosili, atunci pot promite tuturor că va fi o criză permanentă”, a adăugat el.