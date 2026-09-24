A început summitul istoric Trump-Xi la Washington. Președintele american l-a întâmpinat personal pe liderul chinez la scara avionului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit pe Xi Jinping, joi, cu onoruri militare și covorul roșu, în prima zi a summitului lor de trei zile de la Washington. Într-un gest neobișnuit, Trump a întâmpinat delegația lui Xi la aeroport, în timp ce fanfara Forțelor Aeriene ale SUA defila pe pistă, iar steagurile american și chinez fluturau în apropiere, scrie BBC.

Trump și soția sa i-au întâmpinat miercuri seară, la baza militară Joint Base Andrews din Maryland, pe Xi și pe soția acestuia, Peng Liyuan.

Vizita este de o importanță uriașă. Este prima deplasare a lui Xi la Washington din 2015, pe vremea când era vicepreședinte, și ar urma să includă reuniuni cu ușile închise, o cină de stat și numeroase teme de discuție, de la AI și războiul din Iran până la Taiwan și prelungirea armistițiului comercial.

Garda drapelului și garda de onoare au mărșăluit până la avion și s-au poziționat de o parte și de alta a covorului roșu, în timp ce două limuzine s-au apropiat. Xi și Peng au coborât din avion, iar cele două cupluri s-au salutat. Au schimbat câteva cuvinte înainte de a merge unul lângă celălalt pe covorul roșu și de a face fotografii.

Două bombardiere B-1 au survolat zona în timp ce fanfara militară interpreta imnul național al Statelor Unite. Avioanele supersonice reprezintă o componentă importantă a arsenalului de luptă american. După schimbul de amabilități, cele două cupluri au plecat spre Washington în vehicule separate.

Vizită istorică

Este pentru prima dată din 1962 când un președinte american întâmpină personal un lider străin la această bază, un gest care evidențiază importanța pe care Trump o acordă vizitei.

În 1962, președintele de atunci, John F. Kennedy (1961-1963), l-a întâmpinat pe Harold Macmillan (1957-1963), prim-ministrul guvernului britanic.

Tot miercuri, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că Statele Unite și China își vor prelungi armistițiul comercial până în ianuarie. Acordul, în baza căruia Trump a redus taxele vamale pentru unele produse în schimbul relaxării de către Xi a restricțiilor privind mineralele din pământuri rare, urma să expire pe 10 noiembrie.

Bessent, care a făcut declarațiile după o întâlnire cu He Lifeng, viceprim-ministru în China, a spus că cei doi au discutat și despre posibilitatea ca Statele Unite și China să ajungă, în cele din urmă, la un acord comercial mai amplu.

Într-o declarație scrisă publicată de agenția de stat chineză Xinhua, Xi a afirmat că atât China, cât și Statele Unite sunt „națiuni mărețe, iar popoarele lor sunt popoare mărețe”. „Cele două țări ar trebui să fie partenere, nu rivale”, a spus el.

Melania Trump a declarat că s-a implicat îndeaproape în planificarea programului vizitei. Ea a spus pentru Fox News că Trump a decis să-l întâmpine personal pe Xi la aeroport „pentru că au o relație foarte bună”.

Xi este însoțit în această vizită de Cai Qi, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, considerat a fi mâna sa dreaptă, de vicepremierul He Lifeng, de ministrul de externe Wang Yi, precum și de alți membri ai delegației și ambasadori de la Beijing.

„Realizarea marii renașteri a națiunii chineze și obiectivul de a face America măreață din nou pot coexista pe deplin, se pot consolida reciproc și pot aduce beneficii întregii lumi”, a declarat Xi în mesajul publicat de Xinhua, în care și-a exprimat și încrederea că vizita va „produce rezultate fructuoase”.

Nu este clar dacă Xi a venit însoțit și de oameni de afaceri. Prezența unor companii chineze în Statele Unite ar putea ridica, de asemenea, întrebări legate de practicile comerciale ale Chinei, subvenții și supracapacitate de producție, teme care ar putea atrage mai multe critici și întrebări decât și-ar dori dictatorul chinez sau Partidul Comunist Chinez.

În timpul vizitei lui Trump la Beijing, în luna mai, acesta a fost însoțit de un grup de directori din domeniul tehnologiei de la unele dintre cele mai mari companii americane, printre care Tim Cook de la Apple, Elon Musk de la Tesla și Jensen Huang de la Nvidia.

Directorii unor companii americane din domeniul AI urmează să participe la fastuoasa cină de stat programată pentru joi. Vizita lui Xi se va încheia vineri.

Trump a respins recentele avertismente venite chiar din interiorul industriei cu privire la potențialele pericole ale AI, calificându-le drept o „farsă”, în timp ce ambele țări concurează pentru a obține supremația în acest domeniu.

Miza lui Trump

Trump va încerca să obțină și alte acorduri privind comerțul și taxele vamale, precum reducerea taxelor impuse de China produselor americane, creșterea importurilor de minerale din pământuri rare din China și majorarea exporturilor de produse agricole americane, potrivit lui David Firestein de la Bush China Foundation.

China pare însă să fi renunțat la promisiunile de a cumpăra mai multe produse agricole americane și de a vinde Statelor Unite cantități mai mari de minerale din pământuri rare.

Firestein se așteaptă ca Xi să îl îndemne pe Trump să amâne și mai mult sau să blocheze definitiv vânzarea de armament în valoare de 14 miliarde de dolari către Taiwan, aprobată de Congres, și să aprofundeze integrarea comercială dintre Statele Unite și China.

Este vorba despre aceleași probleme care definesc de mult timp relația dintre SUA și China, a spus el, însă de această dată „pare să existe un grad mai mare de, să spunem, stabilitate în relație sau mai puțină volatilitate comparativ cu situația în care ne aflam anul trecut, în 2025”.

Relația cu China

Vizita lui Xi are loc într-un moment în care atitudinea americanilor față de China pare să devină mai favorabilă.

Un sondaj recent al Chicago Council on Global Affairs arată că 41% dintre americani consideră ambițiile teritoriale ale Chinei o amenințare pentru Statele Unite. Procentul a scăzut de la 52% în 2022.

Peste jumătate dintre americani, 57%, cred că Statele Unite ar trebui să coopereze și să mențină un dialog cu regimul chinez. În mod remarcabil, această opinie este împărtășită de alegători din întregul spectru politic american.

Dintre republicanii care nu se identifică drept MAGA, 57% susțin cooperarea, la fel ca majoritatea democraților, atât moderați, cât și liberali.

În schimb, cea mai mare parte a bazinului electoral loial lui Trump, 63%, susține limitarea relațiilor Statelor Unite cu China, o poziție care contrastează cu primirea călduroasă pe care președintele american i-a făcut-o lui Xi.

Pe lângă ceremoniile de primire de la Casa Albă, Melania Trump a planificat și o vizită la Muzeul Național de Artă Asiatică al Smithsonian, unde îi va prezenta soției lui Xi legăturile culturale dintre cele două țări.

Vizita istorică se va încheia într-o notă legată de istoria relațiilor bilaterale, la sediul Arhivelor Naționale, unde cele două cupluri vor vedea documente importante, inclusiv unele „semnificative pentru relația dintre Statele Unite și China”, potrivit Casei Albe.