Benzina standard a depăşit pragul de 10 lei/litru, iar motorina se apropie de 11 lei/litru. Preţuri la carburanţi, joi, 24 septembrie

Benzina standard a depăşit pragul de 10 lei/litru, iar motorina se apropie de 11 lei/litru. sursa foto: Getty

Carburanţii se scumpesc de la o zi la alta în România. Benzina standard a depăşit pragul de 10 lei pe litru. În funcţie de companie, benzina se vinde, la pompă, în Bucureşti, cu preţuri între 9,99 lei/litru şi 10,05 lei/litru. Preţul motorinei standard variază între 10,91 lei/litru şi 10,95 lei/litru, tot în funcţie de companie. Un litru de GPL costă în medie, la nivel naţional, 4,7 lei, notează Peco Online.

Cele mai mici preţuri la combustibil în România se găsesc în localitatea Lunguleţu (Dâmboviţa), unde benzina standard costă 9,87 lei/litru, şi la Piteşti, unde o companie vinde motorina standard cu 10,67 lei/litru.

Scumpirea carburanților costă UE, în medie, 270 de milioane de euro pe zi

Motorina este responsabilă pentru cea mai mare parte a costurilor suplimentare cu carburanții rutieri. Potrivit T&E, un șofer european cu mașină diesel a plătit în plus 142 de euro în perioada analizată, iar un camion german de transport pe distanțe lungi a avut costuri suplimentare de 236 de euro pe săptămână.

De la începutul războiului din Iran, prețurile mai mari la carburanți au costat Uniunea Europeană aproximativ 53 de miliarde de euro, potrivit unui raport publicat, miercuri, de organizația ecologistă Transport & Environment (T&E), cu sediul la Bruxelles.

Cea mai mare parte a acestor costuri suplimentare, 40 de miliarde de euro, vine de la motorină. T&E estimează că scumpirea carburanților rutieri a adăugat, în medie, 270 de milioane de euro pe zi la costurile de transport, dintre care 203 milioane de euro pe zi pentru motorină. Restul de 67 de milioane de euro pe zi revine benzinei.