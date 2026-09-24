Coreea de Nord spune că vrea să-şi păstreze armele nucleare „pentru totdeauna”: „Statutul nuclear al ţării este ireversibil”

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Ministrul de Externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, a spus, joi, că țara sa „își va păstra armele nucleare pentru totdeauna”. Reacția vine după ce preşedintele sud-coreean a pledat pentru o „Peninsulă Coreeană liberă de arme nucleare”, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Reafirm şi reconfirm, cu cea mai mare fermitate, voinţa neclintită a statului nostru de a-şi păstra armele nucleare pentru totdeauna”, a declarat ea într-un comunicat difuzat joi de agenţia oficială de presă a Coreei de Nord (KCNA).

„Statutul nuclear al ţării este ireversibil în orice circumstanţe şi va rămâne neschimbat pentru totdeauna”, a subliniat ea.

Totodată, Coreea de Nord a anunţat joi că a testat, pe 22 septembrie, „lansatoare multiple de rachete ghidate, modernizate, de calibru 240 mm, capabile să ţintească la o distanţă de 115 kilometri”.

Declaraţiile ministrei Choe Son Hui au venit la o zi după ce preşedintele sud-coreean, Lee Jae Myung, s-a adresat Adunării Generale a ONU afirmând că Seulul cere stoparea „oricăror progrese suplimentare în capacităţile nucleare şi balistice ale Coreei de Nord”, pentru a se ajunge, în cele din urmă, la o „Peninsulă Coreeană liberă de arme nucleare”.

El şi-a exprimat în acelaşi timp sprijinul pentru reluarea dialogului dintre Phenian şi Washington, menţionând că preşedintele american Donald Trump a declarat în august că doreşte să se întâlnească din nou cu Kim Jong Un înainte de sfârşitul anului.

Cei doi s-au întâlnit personal de trei ori în cursul primului mandat al lui Trump.

Coreea de Nord şi Coreea de Sud rămân, din punct de vedere tehnic, în stare de război, întrucât conflictul dintre ele din perioada 1950-1953 s-a încheiat cu un armistiţiu, nu cu un tratat de pace. Statutul Coreei de Nord de putere nucleară, după ce a efectuat primul său test nuclear în 2006 şi a dezvoltat ulterior o gamă largă de rachete balistice, este consfinţit în constituţia ţării din anul 2023.