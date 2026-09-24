SUA confirmă 8 tentative de suicid pe portavionul Abraham Lincoln, care a stat pe mare peste 10 luni

Portavionul USS Abraham Lincoln. Foto: Getty Images

Statele Unite ale Americii au recunoscut opt tentative de suicid în rândul militarilor americani în timpul desfăşurării excepţional de lungi a portavionului Abraham Lincoln, mobilizat în Orientul Mijlociu pentru războiul împotriva Iranului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Într-o scrisoare a ministrului interimar al Marinei, Hung Cao, ca răspuns la întrebările formulate de senatoarea democrată Kirsten Gillibrand, consultată miercuri de AFP, guvernul preşedintelui Donald Trump scrie că „de la începutul desfăşurării Lincoln au existat în total opt tentative de suicid în rândul echipajului portavionului, precum şi printre militarii de pe avioane şi navele însoţitoare”.

„Nu a fost nicio sinucidere la bord în timpul acestei desfăşurări. Un marinar a căzut peste bord la începutul lunii august, dar a fost rapid salvat şi debarcat de pe navă pentru îngrijiri suplimentare”, precizează ministrul.



Un alt marinar „a încercat să se arunce peste bord în martie”, însă „a fost împiedicat de camarazii săi” şi „a fost trimis la bază”.

Întrebat despre resursele puse la dispoziţia personalului militar de la bord, ministrul a menţionat, între altele, „cinci capelani, un psiholog, un asistent social şi un câine de sprijin emoţional”.

Desfăşurarea extrem de lungă a portavionului USS Abraham Lincoln a durat peste 10 luni. Nava, cu un echipaj de câteva mii de marinari la bord, a părăsit San Diego pe 21 noiembrie 2025 pentru o misiune în Marea Chinei de Sud, după care a fost redirecţionată spre Orientul Mijlociu în sprijinul ofensivei comune a SUA şi Israelului împotriva Iranului, declanşată la 28 februarie.

În cele din urmă, a efectuat la începutul lunii septembrie o escală în Thaildanda după 286 de zile pe mare.

În august, familii ale militarilor şi congresmani au semnalat condiţii alarmante pentru echipaj, dezvăluind tentative de sinucidere, alte probleme de sănătate mintală, penurii alimentare şi condiţii proaste de igienă.

Toate acestea au fost respinse atunci de Donald Trump. Ministrul apărării, Pete Hegseth, estimase că situaţia fusese „caricaturizată”, aminteşte AFP.