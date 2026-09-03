Rugina depusă pe portavionul USS Abraham Lincoln, după 286 de zile pe mare, îi șochează pe americani. „Le va lua 30 de zile s-o curețe”

În momentul în care portavionul american USS Abraham Lincoln a ajuns miercuri în portul Laem Chabang, lână Pattaya, în Thailanda, lumea adunată pe mal a fost șocată de starea în care se afla nava: aproape întreaga suprafață exterioară a portavionului, de la provă până la pupa, era acoperită de rugină. Experții consultați de CNN au spus că așa ceva era de așteptat, după ce nava s-a aflat 286 de zile neîntrerupte pe mare.

Imagine comparativă a provei portavionului USS Abraham Lincoln din 2005 (stânga), față de 2026 (dreapta). Foto: Profimedia Images

Portavionul, cu 5.000 de marinari la bord, a părăsit portul San Diego în luna noiembrie 2025. USS Abraham Lincoln a fost implicat timp de luni de zile în conflictul din Iran și a participat inclusiv la blocada navală americană impusă de administrația Trump în zona Strâmtorii Ormuz.

Imagine a portavionului USS Abraham Lincoln făcută în martie 2026. Foto: Profimedia Images

„Apariția ruginei pe părțile aflate în permanent contact cu apa la o navă care a petrecut mai mult de 60 de zile pe mare nu e ceva neobișnuit”, a spus Carl Schuster, un fost căpitan de portavion, care a comandat o navă din clasa Nimitz, aceeași în care se află USS Abraham Lincoln.

Portavionul USS Abraham Lincoln, cu 5.000 de oameni la bord, a ajuns la Pattaya, în Thailanda, o cunoscută destinație a turismului sexual. Foto: Getty Images

În schimb, înlăturarea ruginei nu este o sarcină posibilă pe mare, mai ales când vorbim de o navă implicată în operațiuni de luptă, a adăugat Schuster.

„Din ce văd din imaginile publicate, e vorba de o muncă de 30 de zile, necesară pentru a înlătura toată rugina”, a spus fostul căpitan de portavion american.

O astfel de activitate nu va puta fi desfășurată în timpul scurtei vizite „de recreere” din Thailanda, unde marinarii vor sta 7 zile.

„Rugina e ca o boală contagioasă. Prin urmare, ori te ocupi de ea la început, ori vei avea o problemă mult mai mare, mai târziu”, a precizat Schuster. „Rugina slăbește structura de oțel. Prin urmare, trebuie să o înlături înainte de a afecta majora componente precum puntea navei, zonele de tranzit sau rutele de evacuare”, a spus fostul comandant de portavion.