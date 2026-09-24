Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmui crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire

Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Iubitul Valentinei a fost dat în urmărire FOTO: Facebook/ Poliția Română

Apar informații noi în cazul tinerei care a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Potrivit datelor Antena 3 CNN, procurorii au găsit maşina presupusului criminal, nimeni altul decât iubitul femeii. Anchetatorii au refăcut filmul crimei. Iubitul Valentinei a fost dat în urmărire, după ce judecătorul a dispus arestarea sa preventivă în lipsă.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, bărbatul ar fi fugit din România și ar fi ajuns în Ungaria, cu ajutorul unui prieten. De asemenea, urmează să fie emis şi un mandat european de arestare pe numele tânărului fugar.

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Surse Antena 3 CNN susțin că anchetatorii au reușit deja să stabilească întregul traseu al presupusului asasin pe teritoriul României.

Astfel, se pare că agresiunea dintre cei doi ar fi pornit chiar la domiciliul bărbatului de 30 de ani. După ce a lovit-o cu putere, acesta a băgat-o într-un geamantan, complet dezbrăcată, iar mai apoi a transportat-o cu mașina lui pe malul râului Olt, acolo unde s-a debarasat de geamantan, iar mai apoi și-a continuat drumul până la Sibiu.

De altfel, acolo au găsit anchetatorii mașina cu care a fost transportat cadavrul Valentinei.

Imediat au fost ridicate probe care au confirmat această ipoteză.

Mai apoi, bărbatul l-a contactat pe un prieten de-ai lui, pe care l-a rugat să îl ducă cu mașina până în Ungaria, motivând faptul că mașina lui este defectă.

Surse Antena 3 CNN susțin că la audieri bărbatul care l-ar fi scos din țară pe presupusul asasin a declarat că acesta nu a lăsat nimic de bănuit, că părea destul de liniștit. Așadar, nu era agitat și nici nu i-a trecut prin cap că ar fi putut comite o asemenea atrocitate.

De altfel, spun surse Antena 3 CNN, martorul a cooperat cu polițiștii, astfel încât anchetatorii au aflat informații extrem de importante.

Între timp, medicii legiști au spus că Valentina era deja moartă în momentul în care a fost aruncată în râul Olt.

Ancheta merge mai departe, iar magistrații Tribunalul lui Vâlcea au emis un mandat de arestare în lipsă pe numele bărbatului de 30 de ani.

Iubitul Valentinei este dat în urmărire FOTO: Poliția Română

În cursul zilei de joi se așteaptă să fie emis inclusiv un mandat de arestare european pentru a putea fi dat în urmărire internațională. Bărbatul este dat deja în urmărire națională, fotografia lui fiind publicată pe site-ul Poliției Române.

Între timp, acasă la tatăl Valentinei, durerea este fără marginea. Trupul neînsuflețit al tinerei a ajuns aici și urmează să fie înhumat.