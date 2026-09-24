Se deschide Complexul Acvatic din Parcul Pantelimon în luna octombrie. Are piscine, SPA și patinoar pe terasă

Primăria Sectorului 3 anunță că lucrările la zona interioară a Complexului Acvatic din Parcul Pantelimon sunt aproape finalizate FOTO: Primăria Sectorului 3

Primăria Sectorului 3 anunță că lucrările la zona interioară a Complexului Acvatic din Parcul Pantelimon sunt aproape finalizate, iar deschiderea va avea loc în luna octombrie. Clădirea are șase piscine mari, facilități SPA, saune, salină și spații de relaxare, disponibile pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.

Complexul acvatic este amplasat în zona de est a Bucureștiului, pe malul în Parcul Pantelimon, chiar pe malul lacului. Suprafața totală a amenajării este de 66.801 mp.

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Două zone de acces: Standard și VIP

Parcul acvatic este organizat în două zone distincte de acces, fiecare cu vestiare dotate cu dulăpioare individuale: 2.200 de dulăpioare în zona Standard, 540 în zona VIP și 520 destinate copiilor.

Vizitatorii cu bilet VIP au acces la toate facilitățile complexului. Cei cu bilet Standard au acces la facilitățile aferente acestei zone, accesul în zona VIP fiind posibil prin achitarea diferenței de tarif.

Ce va cuprinde zona interioară

În zona Standard, la nivelul -1 se află o piscină semiolimpică, o piscină cu tobogane, două piscine pentru copii, un centru de educație fizică, salină, cabinet medical și bar.

La etajul 1 sunt amenajate infinity pool cu pool bar, piscină jacuzzi, piscină cu săruri minerale, grotă de relaxare, bazin termoșoc, trei saune, două saloane de masaj și zonă de relaxare cu șezlonguri. Tot aici funcționează două săli de activități recreative, cu mese de biliard, tenis de masă și air hockey, două săli de sport (fitness și aerobic), trei săli de evenimente cu loc de joacă pentru copii și un salon Mama și copilul cu patru spații individuale.

La etajul 2 sunt prevăzute un restaurant cu autoservire și un restaurant à la carte. Terasa va funcționa ca patinoar în sezonul rece și ca spațiu pentru evenimente în sezonul cald.

Zona VIP cuprinde, la parter, un infinity pool cu pool bar și spațiu de relaxare cu șezlonguri, iar la mezanin două piscine cu săruri minerale, două saloane de masaj, saună uscată, saună umedă tip hammam, saună cu infraroșu, fântână de gheață, bar și zonă de recreere.

Zona exterioară

În exterior va funcționa un complex de 11 tobogane acvatice cu trei piscine aferente, o piscină pentru adulți cu pool bar și zonă de șezlonguri, precum și o piscină pentru copii cu ansamblu de tobogane și jocuri de apă, integrate în spațiile verzi amenajate.

Parc fotovoltaic pe acoperiș

Pe clădirile complexului au fost montate 1.426 de panouri fotovoltaice, cu o putere instalată de 892 kWp, un adevărat parc fotovoltaic. Investiția acoperă o parte din consumul de energie al obiectivului. De asemenea, parcarea complexului include stații de încărcare pentru mașini electrice: 10 stații de 22 kV și două stații fast charge de 50 kV.

Odată cu deschiderea zonei interioare, Complexul Acvatic din Parcul Pantelimon va deveni un obiectiv de agrement care poate fi utilizat pe tot parcursul anului. Investiția completează transformarea zonei din jurul lacului Pantelimon și pune la dispoziția locuitorilor Sectorului 3 un spațiu pentru înot, sport, relaxare și activități în familie, indiferent de sezon.