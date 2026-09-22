După ce Trump le-a spus de la tribuna ONU că sunt „un stat eșuat”, delegații unei țări s-au ridicat și au plecat din sală

1 minut de citit Publicat la 18:53 22 Sep 2026 Modificat la 19:04 22 Sep 2026

Delegația Cubei părăsește sala Adunării Generale a ONU în timpul discursului lui Donald Trump. Foto: Captură video/X

Delegația cubaneză la Adunarea Generală a Națiunilor Unite a părăsit sala, marți, în timpul discursului președintelui Trump. Acesta a spus că „libertatea va veni în Cuba” și a acuzat regimul comunist cubanez că instigă opoziția în SUA.Trump a impus o blocadă petrolieră eficientă împotriva Cubei începând din ianuarie, blocându-i insulei accesul la petrolul venezuelean după ce SUA l-au capturat pe liderul autoritar al Venezuelei, Nicolas Maduro.

Secretarul de stat Marco Rubio conduce negocierile cu oficialii cubanezi, deși detaliile cerințelor SUA nu sunt cunoscute în mod explicit, dar includ reforme economice și eliberarea prizonierilor politici.

Discuțiile, însă, au stagnat , iar administrația Trump a intensificat sancțiunile împotriva entităților legate de regimul militar și comunist din Cuba.

„Administrația mea depune eforturi pentru a obține o schimbare fundamentală în Cuba. Regimul comunist este sub presiune. Este un stat absolut eșuat. Va cădea, Marco Rubio se ocupă de negocieri, să vedem ce se întâmplă. Nu vom permite unui paradis pentru inamici străine să ne amenințe la granițele noastre. Regimul comunist a petrecut decenii cultivând legături cu grupuri radicale din SUA. Comunismul va va ajunge niciodată în America, dar libertate va ajunge în Cuba”, a spus Trump.

Delegația Cubei a părăsit sala când Donald Trump a afirmat că țara este un „stat eșuat”, relatează BBC.

Cuban delegation stands up and WALKS OUT after Trump rips them during his UN speech: "The communist regime is under great pressure. It's an absolutely failed state. And it will fall. We will not allow a haven for foreign adversaries to threaten America on our own doorstep." pic.twitter.com/oxMs92NP9h — TheBlaze (@theblaze) September 22, 2026

Trump a impus o blocadă petrolieră eficientă împotriva Cubei începând din ianuarie, blocându-i insulei accesul la petrolul venezuelean după ce SUA l-au capturat pe liderul autoritar al Venezuelei, Nicolas Maduro.

Secretarul de stat Marco Rubio conduce negocierile cu oficialii cubanezi, deși detaliile cerințelor SUA nu sunt cunoscute în mod explicit, dar includ reforme economice și eliberarea prizonierilor politici.

Discuțiile, însă, au stagnat, iar administrația Trump a intensificat sancțiunile împotriva entităților legate de regimul militar și comunist din Cuba.