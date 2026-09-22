S-a lansat inițiativa GEN 10. Nadia Comăneci și Ciprian Marica vor antrena 21 de viitori campioni

Nadia Comăneci și Ciprian Marica vor fi mentorii copiilor selectați / sursă foto: Antena 3 CNN

Drumul spre performanță în sport nu depinde doar de talent, ci și de posibilitățile financiare ale familiei. În România, costurile antrenamentelor, echipamentelor și competițiilor cad, de cele mai multe ori, pe umerii părinților. Pentru ca tot mai mulți copii să aibă șanse să își descopere și să își dezvolte talentul, astăzi s-a lansat inițiativa GEN 10. Nadia Comăneci și Ciprian Marica vor fi mentorii copiilor selectați. Aceștia vor primi, timp de un an, îndrumare și sprijin financiar pentru gimnastică și fotbal.

Aproape jumătate dintre părinți sunt conștienți că sportul le-ar ajuta copiii din toate punctele de vedere, însă prea puțin își permit să susțină financiar activitățile sportive.

Cifrele îngrijorătoare obținute în urma unui studiu realizat de o companie de telecomunicații au stat la baza inițiativei Gen 10, o campanie care își propune să ajute zeci de copii să facă performanță.

„Nu am vrut să facem acest lucru singuri, așa că am pornit în această aventură alături de două legende, Ciprian și Marica. Gen 10 este o platformă digitală și îi invităm pe toți părinții care credeau că le pot oferi copiilor un viitor prin sport, gimnastică și fotbal, indiferent de unde sunt, din mediul rural sau din centrul orașului, să facă parte din această inițiativă”, a declarat Nedim Baytorun, CEO companie de telecomunicații.

Nadia Comăneci a declarat că:

„Sportul a făcut foarte mult pentru noi, de aceea suntem aici și mulțumim celor care se gândesc să creeze o moștenire prin legendele sportului românesc”, a declarat Nadia Comăneci, campioană mondială la gimnastică.

„Suntem aici să descoperim, dar nu în ultimul rând să îndrumăm și să ajutăm niște copii care chiar au nevoie de o șansă”, a declarat Ciprian Marica, fost fotbalist.

Până la finalul lunii octombrie, părinții pot încărca pe platforma Gen zece.ro videoclipuri în care copiii lor execută exercițiile recomandate de echipele Nadiei Comăneci și ale lui Ciprian Marica. Filmările vor fi analizate de comisiile de evaluare, iar în noiembrie, 30 de fete și 33 de băieți vor participa la o selecție organizată în București. Vor fi 10 finaliste la gimnastică și 11 finaliști la fotbal.

„Cum faci un om de zăpadă? Construiești un bulgare la început și începi să-l rostogolești și crește. Sperăm că această campanie să fie doar un start”, a mai adăugat Nadia Comăneci.

„Voi încerca să le insuflu din ambiția pe care eu am avut-o”, a mai adăugat Ciprian Marica.

Timp de un an, copiii selectați vor beneficia de îndrumarea celor doi campioni și a echipelor lor, dar și de susținere financiară din partea unei companii de telecomunicații pentru practicarea gimnasticii și a fotbalului.