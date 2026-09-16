80 de sportivi din 19 țări participă în weekend la FIS Ski Jumping Summer Grand Prix, Râșnov

Peste 80 de sportivi din 19 ţări concurează, în 19–20 septembrie, la Râșnov, într-o etapă a FIS Ski Jumping Summer Grand Prix. Printre ei se află liderul actual al circuitului, japonezul Naoki Nakamura, câștigătorul de anul trecut Dawid Kubacki și Kurumi Ichinohe, învingătoarea concursului feminin din 2025. Pentru România, competiţia înseamnă mai mult decât două zile de spectacol: este una dintre cele mai importante repetiţii înaintea FOTE 2027.

În weekendul 19–20 septembrie, Baza Olimpică de Sărituri cu Schiurile din Valea Cărbunării găzduiește o nouă etapă a FIS Ski Jumping Summer Grand Prix, competiţie care aduce la start 80 de sportivi din 19 naţiuni.

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Evenimentul este relevant nu doar prin numeroasa participare internaţională ci și prin valoarea sportivilor care vor veni să concureze pentru poziţii importante în clasamentul mondial al sezonului. Astfel, japonezul Naoki Nakamura, liderul actual al Grand Prix-ului, cu 292 de puncte, revine pe trambulina de la Râșnov după ce, în 2025, a terminat pe podium una dintre cele două etape masculine. În acest an, obiectivul său nu va fi doar podiumul, ci consolidarea poziţiei de lider.

Pentru publicul român, un alt nume important este Dawid Kubacki, polonezul fiind câștigătorul etapei masculine de la Râșnov de anul trecut și revine în acest weekend pentru a-și apăra poziţia.

La feminin, Kurumi Ichinohe este una dintre sportivele care leagă direct ediţia din acest an de cea precedentă. Japoneza a câștigat etapa de la Râșnov, iar în 2026 a continuat să concureze la cel mai înalt nivel, inclusiv în sezonul de iarnă, în Cupa Mondială.

Râșnovul nu este o apariţie accidentală în calendarul internaţional.

După revenirea în circuit în 2022, orașul a găzduit Grand Prix-ul în fiecare an, iar ediţia din 2026 marchează al cincilea an consecutiv în care Râșnovul este inclus în acest club select al organizatorilor de competiţii de sărituri cu schiurile.

Repetiţie pentru FOTE Brașov 2027

Râșnovul este una dintre locaţiile importante ale Festivalului Olimpic al Tineretului European – FOTE 2027, iar experienţa acumulată prin organizarea unor competiţii internaţionale de nivel World Cup și Grand Prix reprezintă un avantaj direct pentru România în pregătirea evenimentului de anul viitor.

Practic, competiţia din acest weekend este și un test pentru organizatori, o nouă verificare a infrastructurii, a capacităţii logistice și a colaborării dintre toate structurile implicate într-un eveniment internaţional. Iar aici se vede cel mai bine diferenţa dintre o infrastructură sportivă construită pentru un singur eveniment și una gândită pe termen lung, așa cum este baza de pe Valea Carbunării. Este modelul prin care o investiţie în sport poate genera valoare ani la rând prin capacitatea de a găzdui constant evenimente importante și de a crea experienţă organizatorică.

În ultimii ani, trambulina de la Râșnov a primit nume de referinţă ale săriturilor cu schiurile mondiale. Printre sportivii care au concurat și au câștigat aici se află Sara Takanashi, Maren Lundby, Katharina Althaus, Nika Kriznar, Ryoyu Kobayashi, Stefan Kraft și Karl Geiger.

Acest fapt explică și de ce o etapă de Grand Prix la Râșnov nu este doar o competiţie pentru publicul local,ci reprezintă pentru România o ocazie de a demonstra că poate pune la dispoziţia sportului mondial infrastructură și organizare la standarde înalte.

Iar în perspectiva FOTE 2027, experienţa acumulată contează cel mai mult mai mult, după cum aprecia și președintele Federaţiei Române de Schi Biatlon,

„Organizarea la Râșnov, în luna septembrie, a celor două etape de FIS Summer Grand Prix la sărituri cu schiurile reprezintă pentru noi mai mult decât un test competiţional.

Este o oportunitate importantă de a verifica, în condiţii internaţionale, capacitatea României de a organiza evenimente de nivel înalt și de a testa concret mecanismele organizatorice pe care ne vom baza la FOTE 2027”, declară Puiu Gaspar, Președintele Federației Române de Schi-Biatlon.

FIS Ski Jumping Summer Grand Prix Râșnov 2026, competiţie la care intrarea spectatorilor este liberă. Evenimentul, care va fi transmis pe TVR Sport, se va desfășura după următorul program:

Sâmbătă, 19 septembrie

08:30 – Antrenament oficial feminin

10:30 – Antrenament oficial masculin

15:00 – Manșă I masculin

17:15 – Manșa I feminin, urmată de festivităţile de premiere

Duminică, 20 septembrie

09:30 – Calificări feminin

11:00 – Manșa I feminin, urmată de festivitatea de premiere

15:45 – Calificări masculin

17:00 – Manșa I masculin, urmată de festivitatea de premiere

Acces liber pentru public