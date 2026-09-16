Fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaci, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război

Fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaci, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război. FOTO: Getty Images

Fostul preşedinte kosovar Hashim Thaci a fost găsit vinovat de crime de război miercuri, de către un tribunal special pentru Kosovo creat la Haga, scrie Reuters.



Thaci, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru fapte precum omor, tortură şi detenţie ilegală, comise în calitate de comandant al Armatei de Eliberare din Kosovo (UCK), formată din etnici albanezi, în timpul procesului violent de desprindere de Serbia a acestui teritoriu, în anii '90.



Completul de judecători internaţionali ai Camerelor Specializate din Kosovo a stabilit că Thaci se face vinovat de uciderea a 96 de adversari politici şi persoane considerate colaboratori ai forţelor de securitate sârbe, fapte comise de forţele Armatei de Eliberare din Kosovo în timpul conflictului.



Fostul preşedinte a negat toate acuzaţiile.

În mai multe orașe din Kosovo au fost montate în public ecrane de mare dimensiuni care arătau numărătoarea inversă până la anunțarea sentinței.

Mii de persoane au participat sâmbătă la un miting în capitala kosovară Pristina, cerând eliberarea acuzaților. La fel ca funeraliile desfășurate săptămâna trecută la Belgrad pentru fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, acest proces a evidențiat că amintirea războaielor din Balcani din anii '90 nu a fost lăsată în urmă de populația regiunii și că aceasta rămâne divizată în chestiunile de natură etnică ieșite la suprafață în timpul destrămării Iugoslaviei.

Analiștii politici consideră că verdictul în acest proces lui Thaci ar putea influența relațiile Kosovo cu Occidentul, în special cu Statele Unite, aliatul său, și ar putea genera noi tensiuni cu Serbia, care nu recunoaște independența Kosovo.



Hashim Thaci și ceilalți comandanți sunt acuzați de persecuții, crime, torturi și dispariții forțate ale unor etnici albanezi și sârbi din Kosovo, în timpul și în perioada imediat următoare conflictului din anii 1998-1999, care a condus mai târziu la autoproclamarea independenței Kosovo, în 2008.

Potrivit procurorilor, peste 100 de opozanți și presupuși colaboratori ai forțelor de securitate sârbe au fost uciși în timpul preluării prin violență a puterii politice de către UCK.



Avocații lui Thaci au susținut că acuzațiile sunt nefondate și că ar fi o încercare de rescriere a istoriei. Aceștia au mai susținut că nu există dovezi privind o legătură directă între Thaci și vreuna dintre crimele pentru care este acuzat sau care să conducă la concluzia că el avea sub control alți comandanți ai UCK.



Sub presiune internațională, Pristina a acceptat în 2015 crearea Camerele Specializate pentru Kosovo, un tribunal internațional cu sediul la Haga, format din judecători și procurori internaționali. Acest tribunal judecă, în baza legislației kosovare, cazuri de crime de război comise de foști membri ai gherilei UCK.



Hashim Thaci a fost președintele Kosovo în perioada 2016-2020 și prim-ministru între 2008 și 2014