UE amână cu un an regulile privind emisiile de metan pentru importurile de petrol și gaze

Comisia Europeană nu a confirmat când va propune modificarea legislaţiei. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană intenţionează să amâne cu un an, dar nu mai mult, aplicarea normelor privind emisiile de metan pentru importurile de petrol şi gaze, în pofida solicitărilor venite din partea unor state membre pentru o perioadă de graţie mai îndelungată, a declarat marţi comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Normele, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, ar obliga furnizorii străini de petrol şi gaze către UE să monitorizeze şi să raporteze emisiile de metan, un gaz de seră puternic. Jorgensen a precizat că Comisia Europeană analizează o amânare de un an.

Metanul este al doilea gaz care contribuie la schimbările climatice, după dioxidul de carbon. Legislaţia UE privind metanul, prima de acest gen la nivel mondial, a fost concepută pentru a combate aceste emisii, însă s-a confruntat cu presiuni politice tot mai mari după ce conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat aprovizionarea globală cu energie şi a amplificat îngrijorările privind disponibilitatea combustibilului la iarnă.

"Am decis să solicit colegilor mei să analizeze posibilitatea amânării diverselor norme care au legătură cu partea de import din cadrul acestui regulament", a declarat Jorgensen în faţa Parlamentului European. "Nu preconizăm o amânare mai mare de un an", a precizat el, adăugând că guvernele statelor membre UE vor trebui să se asigure că sunt pregătite să aplice normele imediat ce perioada de amânare expiră.

Unele state au cerut o amânare de trei ani

Comisia Europeană nu a confirmat când va propune modificarea legislaţiei, deşi unii oficiali UE se aşteaptă ca acest lucru să se întâmple săptămâna viitoare. Orice modificare ar necesita aprobarea atât a statelor membre UE, cât şi a Parlamentului European înainte de a intra în vigoare.

Aproximativ zece state membre UE, alături de SUA, cel mai mare furnizor de gaze naturale lichefiate al Europei, au îndemnat blocul comunitar să suspende sau să revizuiască Regulamentul (UE) 2024/1787. Unele state, inclusiv Cehia şi Italia, au cerut o amânare de trei ani. Susţinătorii unei amânări argumentează că firmele nu sunt pregătite să se conformeze şi ar putea redirecţiona transporturile de gaze lichefiate în alte părţi decât Europa pentru a evita riscul unor sancţiuni.

Totuşi, unii oficiali UE au declarat pentru Reuters că este dificil de evaluat dacă noile reglementări afectează contractele din sectorul petrolului şi gazelor, întrucât detaliile acestor contracte nu sunt, de regulă, publice.

În contextul creşterii preţurilor la combustibili legate de războiul din Orientul Mijlociu, Emmanuel Macron i-a trimis recent o scrisoare Ursulei von der Leyen, solicitând modificarea anumitor reglementări europene. Preşedintele francez a cerut în special o amânare cu un an a normelor europene privind emisiile de metan, un gaz cu efect de seră extrem de poluant.