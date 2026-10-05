„Stegarul Dac”, arestat pentru ultraj, apare în istoricul a cel puțin 16 firme. Cezar Avrămuță ar fi reprezentat și un offshore din SUA

5 minute de citit Publicat la 22:46 05 Oct 2026 Modificat la 22:46 05 Oct 2026

ezar Avrămuță a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, începând cu 3 octombrie 2026. FOTO: Agerpres

Cezar Cătălin Avrămuță Dinu, cunoscut în spațiul public drept „Stegarul Dac” pentru protestele în care s-a urcat pe clădiri, schele, stâlpi sau copaci, apare în documentele comerciale și judiciare în legătură cu cel puțin 16 firme, potrivit unei analize publicate de NewsCenter. Legăturile sunt de natură diferită: participații ca asociat, mandate de administrator, reprezentarea unor persoane juridice sau participații indirecte. Acesta ar fi fost chiar și reprezentantul unui offshore american, mai precizează sursa citată.

Arestat preventiv astăzi pentru ultraj, el a fost revocat din conducerea Stegarul Dac Logistic, schimbare publicată în mai 2025. Întrebat în legătură cu aceste firme care-l menționează ca acționar sau administrator, Stegarul Dac a răspuns doar că nu-și amintește și nu știe nimic.

Informațiile prezentate de NewsCenter au la bază date din ListaFirme.ro, istoricul societății Stegarul Dac Logistic și documente judiciare.

Unul dintre cele mai recente mandate identificate este cel de administrator al Stegarul Dac Logistic SRL, firmă înființată în București la 25 martie 2024.

Potrivit istoricului societății, Cezar Cătălin Avrămuță Dinu a început mandatul de administrator la 22 martie 2024. Revocarea sa a fost publicată la 13 mai 2025, iar în aceeași zi a fost publicată numirea lui Nicolae Olariu, al cărui mandat începuse la 21 aprilie 2025.

Societatea este deținută integral de Niculina Petrescu, iar documentele analizate nu îl indică pe Avrămuță drept asociat al firmei.

Stegarul Dac Logistic desfășoară activități de intermediere a transportului de marfă. Potrivit datelor furnizate de ListaFirme.ro, compania a avut în 2025 o cifră de afaceri de 1,82 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 83% față de anul precedent. În același timp, firma a trecut de la un profit de 1.137 de lei în 2024 la o pierdere de 4.934 de lei în 2025.

Datoriile companiei au ajuns la 156.409 lei, iar capitalurile proprii au fost de minus 3.797 de lei. Numărul mediu de angajați raportat pentru 2025 a fost zero.

Potrivit informațiilor citate de NewsCenter, prin conturile societății au trecut aproape 2,8 milioane de lei în perioada ianuarie 2024 - decembrie 2025.

Avrămuță și-a schimbat numele din Cezar Cătălin Avrămuță în Cezar Cătălin Avrămuță Dinu în 2019.

Două firme în care încă figurează ca asociat

În prezent, Avrămuță mai figurează ca asociat în două societăți care nu au fost radiate.

La Biometric Systems deține 34% din părțile sociale, restul fiind împărțit între Ciprian-Marius Firică și Eugen Lojniță, cu câte 33%.

Firma nu a raportat cifră de afaceri în 2025. Ultimul an în care apar date privind activitatea comercială este 2011, când compania a raportat afaceri de 82.109 lei.

Cealaltă societate este Euro Logistique Express, deținută în cote egale de Avrămuță și Nicolae Olariu. Firma figurează ca inactivă fiscal, iar singurul bilanț disponibil, cel din 2010, indică o cifră de afaceri zero.

Nicolae Olariu apare și în alte societăți în care Avrămuță a fost asociat, printre acestea numărându-se Rovana Trading Company și Power Imobiliare.

Alte participații din istoricul său

Datele analizate de NewsCenter indică și participații ale lui Avrămuță în alte cinci societăți: Frigette Romania, unde ar fi deținut 100%, General Business Office: 95%, Power Imobiliare: 90%, precum și Rovana Trading Company și Sunsoft Company: câte 30%.

Toate aceste firme sunt radiate, iar după 2020 numele lui Avrămuță nu mai apare în documentele lor, potrivit sursei citate.

La Frigette Romania și General Business Office, Avrămuță a figurat și ca administrator. În cazul C.C.E. Engineering Corporation SRL, acesta apare în documente ca reprezentant al persoanei juridice.

Istoricul societăților analizat de NewsCenter mai indică o participație directă la Cyberstage, încheiată în martie 2018, precum și legături indirecte cu Ada Tex Co și Global Office Distribution, înregistrate în perioada aprilie-iunie 2020.

Printre persoanele care apar în diferite societăți din această rețea se numără Nicolae Olariu, Florin Murărescu, Niculae Apostol, Cătălin Ilie, Ciprian-Marius Firică, Eugen Lojniță și Gică Firică. Sorin Ciobanu și Alexandru-Silviu Mohora apar ca administratori ai unor societăți din rețea.

A reprezentat o companie înregistrată în Delaware

O altă legătură menționată în documente este cea cu CCE Engineering Company, societate înregistrată în Delaware, Statele Unite.

Într-un document referitor la Ada Tex Co SRL, un asociat unic, cetățeanul turc Peksirin Guner Baris, a transferat 29 dintre cele 30 de părți sociale către CCE Engineering Company. Participația reprezenta 96,67% din capitalul firmei românești, cu o valoare nominală de 290 de lei.

Compania americană era reprezentată în tranzacție de Cezar Cătălin Avrămuță, al cărui nume este menționat explicit în document.

Potrivit actului citat de NewsCenter, compania din Delaware fusese înregistrată la 2 octombrie 2008, cu numărul 4607654. Documentul atestă rolul lui Avrămuță de reprezentant al societății americane, însă nu stabilește că acesta era proprietarul sau beneficiarul companiei.

Întrebat de NewsCenter despre firmele în documentele cărora apare ca asociat sau administrator, precum și despre compania din Statele Unite, Avrămuță a spus că nu își amintește și că nu știe nimic despre aceasta.

Cezar Avrămuță este menționat și în documentele unui litigiu privind insolvența societății Reflections Intimates SRL, consemnat în Buletinul Procedurilor de Insolvență în 2018.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București ceruse ca datoriile neachitate ale companiei să fie suportate de CCE Engineering Corporation SRL, prin reprezentantul său, Avrămuță Cezar Cătălin. Cererea nu era formulată împotriva lui Avrămuță în nume personal.

Fiscul susținea că administratorul ar fi continuat în interes personal o activitate care a dus la încetarea plăților și că ar fi ținut o contabilitate fictivă, invocând și dispariția unor documente contabile.

Instanțele nu au considerat însă aceste acuzații dovedite. Tribunalul București a respins cererea în iunie 2018, iar Curtea de Apel București a respins definitiv apelul Fiscului în octombrie 2018.

Curtea de Apel a constatat că autoritatea fiscală nu indicase și nu demonstrase concret norma contabilă încălcată, existența unei contabilități fictive sau dispariția documentelor și nici legătura dintre faptele invocate și insolvență.

Este arestat preventiv într-un dosar de ultraj

Informațiile despre activitatea sa de afaceri apar în contextul în care Cezar Avrămuță a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, începând cu 3 octombrie 2026, într-un dosar de ultraj.

Potrivit Poliției Capitalei, incidentul pentru care este cercetat ar fi avut loc pe 2 octombrie, în jurul orei 19:15, în fața Arestului Central al Capitalei. Avrămuță ar fi lovit cu mâinile în spate un jandarm aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În zonă aveau loc proteste ale susținătorilor lui Călin Georgescu. Poliția a precizat că Avrămuță se afla deja sub control judiciar într-un alt dosar.