Comisia Europeană este acuzată că ascunde consumul uriaș de energie și apă din centrele de date AI. O organizație a depus plângere

Centre de date. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Uniunea Europeană a ascuns impactul pe care centrele de date îl au asupra mediului, prin cantitatea uriașă de energie și apă pe care o consumă, relatează Politico, citând o plângere oficială depusă la începutul acestei săptămâni împotriva executivului de la Bruxelles.

Plângerea, care, potrivit sursei citate, încă nu este publică, a fost depusă de organizația Lighthouse Reports. Documentul acuză Comisia Europeană că a stabilit reguli care împiedică publicul să afle câtă energie și apă necesită și folosesc centrele de date individuale. Acest demers survine în contextul în care opoziția publică față de centrele de date pentru inteligență artificială crește în Europa, pe fondul majorării prețurilor la energie.

Cine este organizația care acuză UE că ascunde activitatea centrelor de date de ochii publicului

Lighthouse Reports este o organizație non-profit cu sediul în Olanda, specializată în investigații transfrontaliere privind presupuse abuzuri comise de guverne și corporații. Ea acuză Comisia că a ridicat un „zid al tăcerii” în jurul consumului energetic și de resurse imputat centrelor legate de industria AI.

Factorii de decizie din UE sunt hotărâți „să refuze sau să descurajeze accesul la informații și să îngreuneze înțelegerea funcționarea centrelor de date”, se arată în plângerea Lighthouse Reports. Demersul său se bazează pe Convenția de la Aarhus, un tratat internațional obligatoriu care conferă publicului dreptul la informare și la participare în procesul decizional privind mediul.

Plângerea va trece printr-o primă etapă de verificare în noiembrie, când Comitetul de Conformitate al Convenției de la Aarhus se va reuni pentru a decide dacă inițiativa este admisibilă. Ulterior, comitetul ar putea constata că Uniunea Europeană și-a încălcat obligațiile prevăzute de tratat.

Comisia nu a răspuns solicitării Politico de a comenta situația.

Centrele de date din EU sunt consumatori uriași de energie. În 2025 au consumat cât un stat membru

În timp ce expansiunea inteligenței artificiale duce la o cerere tot mai mare de energie, UE și-a anunțat public obiectivul de a tripla capacitatea centrelor de date în următorii ani, pentru a ține pasul cu SUA și China.

Pentru a limita costurile de mediu, Comisia a prezentat săptămâna trecută o nouă regulă de transparență, menită să direcționeze investițiile către facilități mai ecologice, urmând să fie stabilite și standarde minime de performanță.

„Dacă nu ne asigurăm că acești mari consumatori sunt într-adevăr aliniați la obiectivele noastre generale, ei riscă să submineze capacitatea noastră de a ne atinge propriile ținte”, a declarat Dan Jørgensen, responsabilul UE pentru energie, într-un interviu acordat Politico.

Conform informațiilor Comisiei, centrele de date din Europa au consumat 20,7 terawați-oră de energie electrică în 2025. Este o cantitate aproximativ egală cu consumul întregii Croații. De asemenea, centrele au folosit peste 8 milioane de metri cubi de apă în procesul de răcire a procesoarelor și plăcilor grafice ale sistemelor. Din date reiese o creștere de 26% a consumului de energie electrică și de 52% a consumului de apă față de anul 2024.

Potrivit autorilor plângerii împotriva Comisiei Europene, aceste cifre nu reflectă pe deplin consumul real al sectorului, întrucât valorile totale provin din date incomplete colectate de executivul comunitar. Datele au fost publicate doar în formă agregată, în urma unei legi din 2024 care interzice Bruxelles-ului și capitalelor UE să divulge „informațiile și indicatorii cheie de performanță pentru centrele de date individuale”. Legea a apărut ca urmare a presiunilor exercitate de giganții din domeniul tehnologiei, care au invocat interese comerciale.

Diego Solier, un eurodeputat conservator implicat în inițiativa legislativă a UE de consolidare a capacității digitale a blocului comunitar, a declarat că extinderea centrelor de date din Europa trebuie să fie însoțită de informații fiabile pentru cetățeni și factorii de decizie cu privire la energia și apa utilizate.

„Transparența ar trebui să fie punctul de plecare”, a spus Solier, care nu a comentat plângerea propriu-zisă depusă de Lighthouse Reports.

„În același timp, transparența trebuie să fie proporțională și nu ar trebui să oblige companiile să dezvăluie informații cu adevărat sensibile din punct de vedere comercial”, a adăugat el.

ONG-ul din Olanda acuză că ascunderea datelor a fost aleasă conștient de Comisie

Lighthouse Reports afirmă că responsabilitatea principală pentru „împiedicarea accesului publicului la informații privind efectele extinderii masive a centrelor de date din Europa” îi revine Comisiei. Guvernul UE permite operatorilor să țină confidențiale detaliile privind consumul centrelor și să evite astfel controlul public, fiind astfel încălcată Convenția de la Aarhus, la care UE a aderat în 2005.

„Comisia se află în vârful unui sistem de ocultare a informațiilor, care cuprinde marea majoritate a (statelor) UE. Prioritizarea secretului comercial în detrimentul dreptului publicului de a ști subminează legitimitatea și afectează și mai mult încrederea”, se spune în plângerea organizației.

Lighthouse Reports susține că nici noul sistem de clasificare propus de Comisie în privința centrelor de date - sistem deja criticat de reprezentanții industriei - nu reușește să schimbe semnificativ situația.

Începând de vara viitoare, sistemul de etichetare va obliga operatorii își evalueze performanța pe o scară de la A la G în ceea ce privește eficiența energetică, consumul de apă și utilizarea energiei din surse curate.

Potrivit Lighthouse Reports, noile norme continuă să ascundă consumul total de energie și alți indicatori-cheie necesari pentru o evaluare corectă a amprentei de carbon.

„Alegerea de a utiliza exprimări procentuale în detrimentul cifrelor consumului real nu se bazează pe constrângeri tehnice. Este o alegere care favorizează industria în detrimentul interesului public”, conchide Lighthouse Reports în plângerea sa.