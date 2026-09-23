Protest într-un mic oraș austriac unde Google vrea să construiască un centru de date cât 70 de terenuri de fotbal

Google vrea să construiască un centru de date cât 70 de terenuri de fotbal într-un oraș din Austria. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Aproximativ 400 de persoane dintr-un mic oraș austriac cu doar 3.500 de locuitori au ptotestat față de planurile Google de a construi în oraș un centru de date cu o suprafață comparabilă cu aproximativ 70 de terenuri de fotbal.

Google vrea să construiască centrul de date în Kronstorf, acesta fiind primul centru de date al Google din Austria scrie Euronews.

Lucrările au început în aprilie, iar prima etapă a proiectului ar urma să devină operațională în 2027.

Gigantul american din domeniul tehnologiei susține că centrul va răspunde cererii tot mai mari pentru servicii de cloud și inteligență artificială, va crea aproximativ 100 de locuri de muncă directe și alte câteva mii indirecte, va consolida infrastructura digitală a Austriei și va sprijini inițiativele locale de sustenabilitate.

La ceremonia de începere a lucrărilor, la care au participat politicieni și reprezentanți ai companiei, guvernatorul Austriei Superioare, Thomas Stelzer, a declarat că proiectul reprezintă „un semnal puternic pentru Austria Superioară ca zonă de afaceri și inovație”.

Locuitorii sunt însă preocupați de lipsa de transparență în privința proiectului și de faptul că nu au primit răspunsuri clare despre sistemele de răcire, consumul de apă și posibilul impact asupra râului Enns.

Christina Gruber, una dintre organizatoarele protestului, artistă independentă și ecolog acvatic, consideră că este nevoie de o schimbare de abordare în ceea ce privește dezvoltarea și extinderea economică fără limite.

Andrea Kollmann, o avocată în vârstă de 53 de ani, a venit de la Viena pentru a participa la protest. Ea susține că proiectul a avansat „mult prea repede” și că informațiile oferite publicului sunt insuficiente, astfel încât „nimeni nu știe cu adevărat ce se întâmplă”.

Google afirmă că centrele sale de date se numără printre cele mai eficiente din lume din punct de vedere energetic. Criticii atrag însă atenția că, chiar și în cazul unor instalații foarte eficiente, consumul de electricitate și apă poate ajunge la niveluri extrem de ridicate.

Centrele de date găzduiesc mii de servere echipate cu cipuri care funcționează permanent. Acestea consumă cantități mari de energie și generează căldură, care trebuie eliminată prin sisteme de răcire, unele dintre ele folosind apă.

În Kronstorf, numai prima etapă a proiectului ar putea consuma până la 1,31 terawați-oră de electricitate pe an, potrivit relatărilor din presa locală. Consumul ar fi echivalent cu cel anual al aproximativ 375.000 de gospodării.

Numărul centrelor de date crește în Europa

Europa găzduiește deja sute de centre de date pe întreg continentul, însă rămâne cu mult în urma Statelor Unite în ceea ce privește capacitatea totală a acestor facilități.

În timp ce Europa încearcă să își extindă rapid infrastructura necesară pentru inteligența artificială și serviciile cloud, numărul tot mai mare de proiecte de centre de date a generat și proteste legate de impactul lor asupra mediului.

În Spania, locuitorii din regiunea Aragon au ajuns în instanță pentru a contesta proiectele Amazon de construire a unor centre de date de mari dimensiuni. În Amsterdam, autoritățile au oprit temporar aprobarea unor noi centre de date, invocând lipsa spațiului și presiunea asupra rețelei electrice.

Danemarca a coborât centrele de date la finalul listei pentru racordarea la rețeaua electrică, avertizând că astfel de proiecte pot pune o presiune suplimentară pe sistemul energetic.

Protestele arată tot mai clar conflictul dintre dezvoltarea rapidă a infrastructurii pentru inteligența artificială și obiectivele climatice ale Europei. În același timp, ele ridică întrebări despre cine și cum decide în privința infrastructurii digitale de care depind comunitățile, spune Francesca Musiani, specialistă în internet la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică.

„Pentru mine, suveranitatea înseamnă și ca oamenii și comunitățile să poată participa la deciziile privind infrastructurile de care depind”, a explicat ea.