UE este gata să investească miliarde de euro pentru gigafabrici AI. România, printre puținele țări care nu s-au angajat financiar

Companiile de AI au nevoie de cantități uriașe de putere de calcul pentru a antrena modele avansate. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Europa se alătură cursei globale pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale: 18 dintre cele 27 de state membre ale UE au promis în total aproximativ 3 miliarde de euro pentru construirea a șapte gigafabrici AI. Nouă țări, printre care și România, nu s-au angajat însă financiar, invocând presiunea asupra bugetelor naționale, în timp ce proiectul se bazează pe o combinație de fonduri publice și investiții private, potrivit Politico.

Două treimi dintre guvernele Uniunii Europene au promis fonduri pentru susținerea unui plan al UE de creare a șapte mari centre de calcul pentru inteligență artificială, cea mai importantă inițiativă de politică industrială a blocului comunitar în cursa globală pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Statele Unite au condus până acum cursa globală pentru asigurarea unei puteri de calcul suficiente pentru a susține explozia inteligenței artificiale, giganți tehnologici precum OpenAI, Anthropic și xAI, compania lui Elon Musk, investind fonduri private în proiecte precum Stargate și Colossus și consolidându-și avantajul prin extinderea centrelor de date.

Planul UE pentru dezvoltarea gigafabricilor AI

În Europa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat anul trecut un plan de utilizare a fondurilor UE pentru înființarea a șapte așa-numite gigafabrici, trei mai mari și patru mai mici, în statele membre, menite să ajute cercetătorii și startupurile să antreneze modele de inteligență artificială de foarte mari dimensiuni.

Înainte de a începe dezvoltarea centrelor de calcul pentru AI, guvernele trebuie să se angajeze să achiziționeze putere de calcul de la proiectul lor național de gigafabrică. Aceste angajamente trebuie să egaleze sau să depășească finanțarea promisă de UE. Sprijinul guvernelor este esențial pentru a-i convinge pe investitorii privați ezitanți, care se confruntă cu prețuri mai mari la energie și cu proceduri mai îndelungate pentru obținerea autorizațiilor.

Statele membre au trebuit să-și prezinte poziția în fața Comisiei Europene până la sfârșitul lunii iulie. Două treimi dintre membrii UE au promis finanțare pentru susținerea consorțiilor industriale care candidează pentru găzduirea unuia dintre cele șapte centre, angajând în total aproximativ 3 miliarde de euro, potrivit unui document al Comisiei Europene.

Pentru unele guverne, o operațiune bugetară de ordinul câtorva zeci sau sute de milioane de euro, întinsă pe următorul deceniu, nu este o opțiune.

Guvernul olandez a precizat într-o scrisoare din martie că „în bugetul actual nu există posibilitatea de a ne asuma obligațiile financiare necesare”. Cabinetul ar opta pentru o „dezvoltare flexibilă și sustenabilă în continuare a infrastructurii pentru inteligența artificială, fără a bloca guvernul într-o rezervare anticipată majoră pentru eventualele viitoare gigafabrici”.

Alte țări alocaseră deja fonduri pentru proiecte anterioare de calcul pentru AI, precum mult mai mici centre AI, și doresc să se concentreze asupra acestora.

Planul se transformă într-un parteneriat public-privat de amploare, în care „Uniunea Europeană și statele membre vor cofinanța o parte din gigafabrici”, a declarat un înalt oficial al Comisiei pentru jurnaliști la sfârșitul lunii iulie. Finanțarea publică nu va depăși 35% din investiția totală, au precizat oficialii, ceea ce înseamnă că industria va trebui să asigure restul.

Companii europene importante și-au exprimat deja interesul. În Spania, Telefónica și Banco Santander și-au unit forțele pentru a depune o ofertă. Dar acest entuziasm este însoțit și de critici, politicienii și experții contestând și punând sub semnul întrebării justificarea economică a gigafabricilor.

18 dintre cele 27 de guverne europene au promis să aloce bani într-o anumită formă.

Franța, Danemarca, Polonia și Cehia s-au angajat fiecare să aloce 100 de milioane de euro pentru o gigafabrică „mai mică”. Portugalia, Spania, Germania, Italia și Grecia intenționează să aloce fiecare câte 200 de milioane de euro pentru o „gigafabrică mai mare”.

Germania alocă până la 1 miliard de euro

Cea mai ambițioasă ofertă este cea a Germaniei: țara a alocat deja încă 800 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii, ducând contribuția națională totală la 1 miliard de euro.

Alte țări au promis sume mai mici, de la 50 de milioane de euro în Suedia până la doar 1 milion de euro în Lituania, în încercarea de a obține un centru de dimensiuni mai mici, conectat la centrul principal din țara gazdă. Croația, Ungaria și Lituania susțin, de exemplu, candidatura Poloniei, cu o contribuție cumulată de 36 de milioane de euro.

Roberto Viola, cel mai înalt funcționar al blocului comunitar responsabil de politica digitală, a lăudat inițiativa în februarie, descriind-o drept „un miracol care devine realitate”.

Comisia Europeană urmează să selecteze șapte proiecte la începutul anului viitor și să le sprijine cu o finanțare inițială de 100-200 de milioane de euro, în funcție de dimensiune, urmată ulterior de alte 400-800 de milioane de euro.

În multe cazuri, pregătirile bugetare sunt deja în desfășurare, chiar dacă guvernele nu au nicio certitudine că oferta lor locală va fi selectată, iar impactul financiar nu se va face simțit decât peste încă doi ani.

La jumătatea lunii iulie, Consiliul de Miniștri al Poloniei a adoptat o rezoluție prin care aprobă angajamentul Poloniei de 100 de milioane de euro, a anunțat Ministerul pentru Afaceri Digitale. Și angajamentul Lituaniei a fost aprobat la jumătatea lunii iulie, potrivit Ministerului Economiei din această țară.

Investiția efectivă va avea loc doar atunci când gigafabricile vor deveni operaționale, moment în care guvernul va deveni un „client garantat”, prevede schema.

„Există o perioadă de până la 18 luni pentru instalare, în timpul căreia unitatea este configurată, implementată și pregătită pentru operare (...) Plățile publice încep abia în acel moment”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului irlandez pentru Educație Superioară și Continuă. Irlanda s-a angajat să aloce 10 milioane de euro pentru o gigafabrică găzduită de Franța.

Comisia intenționează să selecteze ofertele câștigătoare la începutul anului viitor, după care fabricile pot fi construite în următorul an și jumătate. Astfel, multe guverne vor începe să plătească abia în 2028, iar plățile vor fi distribuite pe următorii cinci ani.