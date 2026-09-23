Ce a primit Macron în schimbul scoaterii de pe lista de sancțiuni a UE a oligarhului rus Alisher Usmanov

2 minute de citit Publicat la 13:35 23 Sep 2026 Modificat la 13:35 23 Sep 2026

Oligarhul uzbeco-rus Alisher Usmanov a fost scos de pe lista de sancțiuni a UE la presiunea Franței. Foto: Colaj Profimedia/GettyImages

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, l-a grațiat pe cetățeanul francez Martin Ryan, închis pentru spionaj, în cadrul unui acord prin care Franța a asigurat eliminarea lui Usmanov de pe lista sancțiunilor UE împotriva Rusiei. Ryan este așteptat să zboare la Paris miercuri, potrivit Euronews.

Președintele azer Ilham Aliyev a semnat miercuri un decret de grațiere a mai multor persoane condamnate, inclusiv a cetățeanului francez Martin Ryan, a cărui eliberare a făcut parte dintr-un acord mai amplu cu Parisul, legat de scoaterea de pe lista de sancțiuni a UE a oligarhului uzbeco-rus Alisher Usmanov.

Ryan a fost eliberat din închisoare și va ajunge astăzi la Paris, potrivit Euronews.

Marți, Bruxelles-ul și -a reînnoit lista de sancțiuni cu peste 2.600 de persoane și entități considerate apropiate de Kremlin sau care susțin efortul de război al Rusiei în Ucraina. Franța, însă, a obținut înlăturarea lui Usmanov ca parte a acordului de eliberare a prizonierilor.

Ryan a fost eliberat a doua zi în baza grațierii prezidențiale, împreună cu alți 19 prizonieri, patru dintre ei cetățeni străini, deși niciunul nu era cetățean al UE.

Conform unui comunicat al biroului prezidențial al Azerbaidjanului, grațierea a fost „bazată pe principiile umanismului” și „ținând cont de personalitatea, sănătatea, starea familială a persoanelor condamnate, natura infracțiunilor pe care le-au comis și gradul de pericol public, durata pedepsei și comportamentul lor în această perioadă”.

Ryan, un om de afaceri francez, a fost arestat în decembrie 2023 și ulterior condamnat la 10 ani de închisoare pentru spionaj, fiind acuzat că a adunat informații despre forțele armate azerbaidjaneze pentru serviciul de informații externe al Franței, DGSE.

Franța a contestat public procedurile din Azerbaidjan, considerându-le arbitrare și bazate pe un proces nedrept.

Săptămâna trecută, Euronews a relatat că Parisul făcea presiuni pentru eliminarea lui Usmanov de pe lista sancțiunilor pentru a asigura eliberarea a doi cetățeni francezi deținuți în Azerbaidjan, ca parte a unui schimb de prizonieri.

Euronews a relatat, de asemenea, luni că Azerbaidjanul va acorda o grațiere prezidențială.

La începutul acestui an, Azerbaidjanul a fost menționat alături de Kazahstan, Kârgâzstan și Uzbekistan într-o scrisoare trimisă de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan prim-ministrului slovac Robert Fico, prin care solicita radierea lui Usmanov de pe listă.

Celălalt prizonier despre care se crede că face parte din acord este directorul francez în managementul apei, Anass Derraz, care a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru că ar fi acceptat mită în 2018 de la un om de afaceri azero-rus în legătură cu eforturile de eliberare a unui iaht confiscat. Derraz rămâne în prezent în detenție.

Usmanov neagă orice legături cu regimul lui Vladimir Putin.