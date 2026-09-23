Premierul Republicii Moldova anunță că a contractat deja gaze din zăcământul Neptun Deep cu un „discount negociat”

Exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep ar urma să înceapă din 2027. Foto: OMV Petrom/Facebook

Guvernul moldovean negociază încheierea unor contracte directe cu producători mari de gaze, inclusiv pentru perioade medii și lungi, a declarat premierul Vasile Tofan în ședința Legislativului unde a venit să ceară instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic. Acesta spune că există deja un contract pentru volumele de gaze ce vor fi extrase din platoul Neptun Deep, potrivit Moldpres.

Guvernul negociază încheierea unor contracte directe cu producători mari de gaze, inclusiv pentru perioade medii și lungi, a declarat premierul Vasile Tofan în ședința Legislativului unde a venit să ceară instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic.

Premierul a precizat că Republica Moldova poartă în prezent negocieri pentru contracte bilaterale de gaze, inclusiv cu producători mari. Acestea ar putea fi încheiate pe termen mediu și lung.

„Negociem și contracte bilaterale, inclusiv pe termen mediu și lung. Este posibil să avem contracte directe cu producători mari. Dacă vom obține aceste contracte, ele vor fi încheiate transparent”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a subliniat că, pentru anul 2026–2027, Republica Moldova are deja contractate 370 de milioane de metri cubi de gaze din necesarul estimat de 390 de milioane. Toate achizițiile au fost efectuate transparent, sub supravegherea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Totodată, șeful Executivului a evidențiat importanța parteneriatelor strategice directe cu marii furnizori regionali, confirmând că țara noastră are deja securizate volume din România.

„Avem deja un contract cu ROMGAZ și OMV Petrom pentru volumele de gaze ce vor fi extrase din platoul Neptun Deep. România produce în prezent 8–9 miliarde de metri cubi de gaze anual, iar prin proiectul Neptun Deep își va dubla capacitatea, devenind cel mai mare producător din Uniunea Europeană. Noi am contractat deja volume din acest platou ce va fi pus în funcțiune în trimestrul III al anului 2027”, a precizat premierul Vasile Tofan, adăugând că prețul de achiziție va fi ancorat la cel de piață, dar va beneficia de un discount negociat.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a precizat în plenul Parlamentului că Energocom are obligația de a forma atât stocuri de securitate, cât și stocuri comerciale de gaze. Potrivit acestuia, până la 1 octombrie mai urmează să fie achiziționate aproximativ 6,3 milioane de metri cubi pentru completarea obligației de stocare aferente stocului de securitate, în timp ce pentru stocurile comerciale Energocom mai are de achiziționat 72,7 milioane de metri cubi. Din această cantitate, peste 6 milioane de metri cubi au fost deja procurați.

Junghietu a menționat că stocurile sunt constituite în depozite subterane din Ucraina și România, iar obligația de creare a stocurilor trebuie îndeplinită până la 1 noiembrie.