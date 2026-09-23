Siegfried Mureșan răspunde atacurilor Olguței Vasilescu: "Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu. Nu face cinste în PE"

Siegfried Mureșan răspunde atacurilor Olguței Vasilescu. Foto: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a răspuns miercuri atacului primarului Craiovei, Olguța Vasilescu, la adresa sau și a numeui său, și i-a recomandat ca "mai bine să își trimită soțul" - pe europarlamentarul Claudiu Manda - la serviciu, în Parlamentul European. El a adăugat că astfel de aprecieri arată "cât de mici sunt" cei din PSD.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD) l-a atacat în trecut pe premierul desemnat, Siegfried Mureșan, folosindu-se de numele acestuia. "Domnul Bolojan vrea să ne propună un prim-ministru care habar n-are cum se trăiește în România. O să-și scrântească românii limba până o să-i pronunțe numele. Siegfried Mureșan, specialist în absorbția de fonduri europene. Cred că a absorbit doar salariul de europarlamentar”, a spus Lia Olguța Vasilescu, cu referire la Siegfried Mureșan.

"Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European. Nu face cinste fiind unul dintre cei mai absenți membri din PE.

Dincolo de trăznăile spuse de PSD, să mă combată pe chestiuni serioase. Competența și etica au fost principalii piloni ai activității mele în spațiul public. Nu au cu ce să mă atace în competență și etică și se joacă cu tot felul de neadevăruri.

Îi privesc cu simpatie și zâmbetul pe buze. Arată doar cât sunt de mici și cât sunt de incapabili să furnizeze o alternativă de program politic de dezvoltare a României.

Tot ce am spus în timp despre PSD este adevărat. Mi-aș dori ca ce spune PSD despre mine să fie adevărat. Până acum au spus mult mai multe minciuni despre mine decât adevărul", a spus Mureșan.

Premierul desemnat a declarat că PSD are acum ocazia să contribuie la stabilizarea României și să sprijine guvernul său.

"Ultima dată când PSD a câștigat alegerile, în 2016, am văzut ce a ieșit. Acum PSD are șansa de a repara greșelile din trecut, inclusiv cea de a dărâma un guvern fără să pună ceva în loc.

Cum își face PSD propriile calcule, ei vor ști. Calculele lor din ultimele luni i-au dus la o scădere a sprijinului popular. PSD ar face bine să dea măcar acum un semn de maturitate politică și să sprijine acest guvern.

Au trecut vremurile când PSD avea 45% din Parlament și toți oamenii politici trebuiau să răspundă solicitărilor lor. Acum, PSD poate contribui la stabilizarea României, după ce a destabilizat-o acum șase luni.", a declarat premierul Mureșan.