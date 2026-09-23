Siegfried Mureșan spune că va vorbi doar cu Grindeanu și conducerea PSD: "Întâlniri oficiale, fără discuții individuale cu alți membri"

Premierul desemnat al României, Siegfried Mureșan. Foto: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat miercuri că va purta negocierile cu PSD doar la nivel oficial, cu președintele și conducerea partidului, și că nu va încerca să atragă individual parlamentari social-democrați pentru a obține voturi pentru învestirea viitorului Guvern. Mureșan a spus că PSD va trebui să aleagă între susținerea unui guvern pro-european și colaborarea cu partidele anti-europene, populiste și extremiste.

Mure;an a precizat că până acum PNL, USR și UDMR au confirmat oficial susținerea pentru candidatura sa. El a precizat că, în această săptămână, reprezentanții celor trei formațiuni au început lucrul la programul de guvernare și la pașii necesari până la învestirea Guvernului.

Premierul desemnat a mai spus miercuri că va avea o întâlnire cu grupul parlamentar al minorităților și că este în dialog cu conducerea PSD.

"Astăzi voi avea o întâlnire cu grupul minorităților și ne aflăm în dialog cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru a discuta despre programul de guvernare și pentru a vedea care sunt așteptările lor. Ne vom întâlni, cu siguranță, în următoarele ore", a afirmat el.

Mureșan a respins ideea unor negocieri individuale cu parlamentari PSD ;i a subliniat că nu intenționează să repete o strategie prin care partidele sunt divizate.

"Singurul dialog cu PSD este cel oficial, cu președintele și conducerea PSD. Nu voi avea dialog individual cu alți membri, cu scopul de a atrage voturi din PSD.Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nici nouă nu ne place când alții au încercat să ne divizeze", a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a afirmat că va trata PSD "instituțional și corect" și că se va întâlni cu liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, pentru a discuta programul de guvernare și a afla care sunt așteptările PSD. "Eu și Grindeanu vom discuta ca doi parlamentari ce suntem", a spus Mureșan.

El a precizat că își dorește un dialog civilizat cu PSD și identificarea unei formule de colaborare.

Siegfried Mureșan a transmis că PSD se află în fața unei alegeri politice privind poziționarea sa în raport cu viitorul guvern: "PSD va avea de ales să susțină un guvern pro-european sau să colaboreze cu partidele anti-europene, populiste, extremiste".

Mureșan: "Pentru social-democrații europeni din UE colaborarea cu extremiștii este o linie roșie."

Întrebat de ce să îl voteze PSD. Mureșan a răspuns: "Grupul social-democraților europeni a fost alături de mine pe PNRR-ul statelor membre, pe planul de investiții pentru Republica Moldova, pe bugetele UE, etc. Mereu socialiștii europeni au fost alături de mine.

Va fi un test dacă PSD este partid social-european sau este un caz aparte. Nu mai avem nicăieri în UE o colaborare între partide extremiste și partide social-democrate. Pentru social-democrații europeni, din UE, colaborarea cu extremiștii este o linie roșie."

Mureșan despre rotativă: "Preferința mea e să avem un singur guvern până în 2028, dar putem discuta cu celelate partide"

Întrebat despre varianta rotativei guvernamentale, Mureșan a răspuns: "Nu am discutat de acest lucru. Noi am zis în primăvară că împreună în același guvern nu vom mai fi. Au trecut câteva luni, nu a mai rămas mult timp. Dacă am mai împărți mandatul acum adânci criza. Dacă va apărea o astfel de variantă, o vom discuta.

Preferinta mea e să avem un singur guvern până în 2028, dar putem discuta cu celelate partide. Excludem ca PNL și PSD să guverneze împreună, nu excludem ca partidele să guverneze unul după altul".

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și premierul interimar, Ilie Bolojan, au discutat miercuri dimineață despre Guvernul Mureșan, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Siegfried Mureșan i-a transmis un mesaj lui Grindeanu să îi dea programul de guvernare, dar liderul PSD a văzut târziu acest mesaj. Miercuri, Grindeanu l-a sunat pe Mureșan și i-a zis să îi trimită programul de guvernare. A rămas că îi trimite programul și apoi îl așteaptă la discuții.

Discuțiile au fost despre calendarul de vot, adică luni audieri în comisii și marți vot în Parlament, au declarat surse politice. La discuție nu a participat și Siegfried Mureșan.

Sorin Grindeanu a declarat luni, într-un interviu în exclusivitate la Antena 3 CNN, că se aștepta să fie contactat de Siegfried Mureșan după ce a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan în funcția de premier, dacă acesta își dorește într-adevăr voturile PSD.

într-un interviu pentru Politico, Siegfried Mureşan că PSD trebuie să decidă urgent dacă va susține un nou guvern pro-european sau dacă va fi acuzat că a deschis calea extremei drepte către putere. În opinia lui, dacă nu va putea fi format un guvern pro-european, "alegerile anticipate nu ar trebui excluse."