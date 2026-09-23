Dominic Fritz a participat la ultima ședință de Consiliu înainte să își piardă mandatul de primar: „Ne vom mai vedea”

Președintele USR, Dominic Fritz. Foto: Agerprez

Dominic Fritz, primarul Timișoarei al cărui mandat se va încheia la 30 septembrie în urma „amendamentului Fritz” din Legea ANI, le-a mulțumit consilierilor pentru colaborare și a precizat că va contesta pe căi legale încetarea mandatului. „Eu consider că încetarea mandatului meu este ilegitimă, chiar ilegală. Cu siguranță ne vom mai vedea”, a spus el, scrie Rador, care citează Radio Timișoara.

Ședința de Consiliu Local de marți a fost, „deocamdată”, ultima la a participat în calitate de primar. La final, Fritz le-a mulțumit consilierilor locali de la toate partidele pentru colaborare și a transmis că va folosi toate căile legale pentru a-și face dreptate.

„Probabil sunteți conștienți că astăzi este deocamdată ultima ședință de Consiliul Local, ce puțin așa anticipez, la care să fiu prezent în calitate de primar și vreau să folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi pentru colaborare în ultimii doi ani și, pentru cei care sunt la al doilea mandat, în ultimii șase ani.

A fost întotdeauna o atmosferă constructivă, să zicem, aproape întotdeauna o atmosferă constructivă. Eu consider că încetarea mandatului meu este ilegitimă, chiar ilegală și evident că voi urmări căile legale în această privință. Cu siguranță ne vom mai vedea inclusiv în aceastą încăpere. O să vedem din ce poziții și funcții. Deocamdată, vă mulțumesc”, a spus Fritz.

Primarul Dominic Fritz nu l-a nominalizat pe viceprimarul care îi va prelua atribuțiile de la 1 octombrie, dar potrivit Hotărârii de Consiliu Local prin care a fost ales în funcția de viceprimar, atribuțiile de conducere îi vor reveni lui Ruben Lațcău.

Controversatul „amendament Fritz”, depus de PSD la Legea ANI, stabileşte că aleşii aflaţi în funcţie, pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi, îşi pierd mandatul în termen de 30 de zile.

Amendamentul a fost contestat la CCR și de un grup de parlamentari de la USR și PNL, dar și de președintele Nicușor Dan. Contestatarii au invocat încălcarea Articolului 15 din Constituţie, susţinând că legea dispune numai pentru viitor şi nu poate adăuga sancţiuni noi (pierderea mandatului actual) unor fapte şi situaţii juridice deja finalizate sub vechea lege.

Această prevedere a fost interpretată ca având o „ţintă fixă”, respectiv primarul Timişoarei, Dominic Fritz, dar şi alţi aleşi locali aflaţi în situaţii similare. Peste 120 de persoane sunt vizate de „amendamentul Fritz” din Legea ANI.