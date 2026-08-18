Nicușor Dan este nemulțumit de decizia CCR pe „amendamentul Fritz”: „Argumentele mele erau solide”

Președintele României Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan spune că nu este convins de decizia Curții Constituționale privind Legea integrității și așteaptă motivarea judecătorilor. CCR a stabilit că prevederea cunoscută drept „amendamentul Fritz”, prin care aleșii aflați în anumite situații de incompatibilitate sau conflict de interese își pot pierde mandatul, este constituțională.

„Față de decizia de ieri a Curții Constituționale pe legea integrității. Consider cǎ argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Aștept totuși motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele spune că i s-a mai întâmplat să rămână la aceeași opinie chiar și după ce CCR și-a motivat deciziile.

„S-a întâmplat sǎ îmi mențin opinia și dupǎ motivarea Curții Constituționale pe alte sesizări de neconstituționalitate care mi-au fost respinse”, a adăugat el.

Nicușor Dan atrage însă atenția și asupra termenului foarte scurt rămas pentru adoptarea legii. După publicarea motivării CCR, documentul trebuie să se întoarcă în Parlament, iar apoi să ajungă din nou la Președinție.

„Dupǎ motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului şi abia apoi la mine. Sper sǎ putem încheia circuitul legislativ pânǎ în 31 august, termenul limitǎ al PNRR”, a transmis șeful statului.

Ce a decis CCR

Curtea Constituțională a stabilit că este constituțională prevederea potrivit căreia funcția sau demnitatea publică încetează de drept, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, pentru persoanele vizate de decizii definitive privind incompatibilitatea sau conflictul de interese. Peste 120 de persoane ar fi vizate de această prevedere, cunoscută drept „amendamentul Fritz”.

Una dintre principalele critici aduse amendamentului a fost că ar introduce, în fapt, o sancțiune nouă pentru situații juridice încheiate înainte de intrarea în vigoare a noii legi. Contestatarii au invocat principiul potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor.

Prevederea îl poate afecta direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Acesta a declarat că, dacă legea va fi promulgată în actuala formă, mandatul său ar urma să înceteze în 30 de zile și a anunțat că intenționează să conteste situația la CEDO.

CCR a declarat însă neconstituțională sintagma referitoare la „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți”, introdusă printr-un amendament AUR, precum și anumite prevederi privind publicarea declarațiilor de avere și de interese.

Și Ilie Bolojan a criticat decizia privind „amendamentul Fritz”, spunând că schimbarea regulilor pentru un caz concret poate transforma legea într-un instrument de „vendetă politică” și poate expune România unui nou risc de condamnare la CEDO. El a cerut, la rândul său, publicarea rapidă a motivării CCR, astfel încât Parlamentul să poată modifica legea înainte de termenul de 31 august, important pentru jalonul din PNRR.