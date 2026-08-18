Ilie Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz după decizia CCR: „Azi este el. Mâine poate fi altcineva”

Bolojan cere publicarea motivării Curții și modificarea rapidă a legii. FOTO: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat decizia CCR care a stabilit, marți, că amendamentul care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar este constituțional. Bolojan avertizează că schimbarea regulilor pentru un caz concret, precum cel al primarului Timișoarei, Dominic Fritz, poate transforma legea într-un instrument de "vendetă politică" și poate expune România unui nou risc de condamnare la CEDO.

Bolojan cere publicarea motivării Curții și modificarea rapidă a legii, astfel încât aceasta să fie pusă în acord cu decizia CCR și să nu fie afectat jalonul din PNRR.

"Decizia de ieri a Curții Constituționale în cazul modificărilor aduse Legii ANI deschide o discuție despre principii. Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei.

Fac aceste precizări legate de cazul lui Dominic Fritz nu pentru că este primar sau președintele USR, ci pentru că sunt în joc niște principii care trebuie să fie valabile pentru toți, indiferent cine suntem și ce funcție ocupăm. Legea dispune numai pentru viitor. Așa spune Constituția. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate?", a scris Ilie Bolojan.

El mai spune că legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic.

"Până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă și, cu atât mai puțin, de azi pe mâine. Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică.

E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO.

Aștept motivarea și să aflu dacă, totuși, se poate găsi o formă în care declarațiile de avere și interese ale demnitarilor să fie publicate.

Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia și să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR.

Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate", a mai scris Bolojan.

Dominic Fritz a declarat, marți, că, dacă președintele Nicușot Dan promulgă legea, mandatul său va înceta în 30 de zile și a anunțat că va contesta situația la CEDO, considerând că noua sancțiune se aplică retroactiv unor fapte din 2020.