Tânăra speranță a extremei drepte din Franța devine cea mai mare vulnerabilitate pentru Le Pen. Scandalul uriaș din jurul lui Bardella

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Jordan Bardella ar fi trebuit să fie figura tânără, energetică și telegenică a eforturilor Rassemblement National, partidul francez de extremă dreapta, în efortul de a-și curăța imaginea pătată în trecut de antisemitism și xenofobie. În loc să o ajute însă pe Marine Le Pen să câștige președinția republicii anul viitor, politicianul în vârstă de 31 de ani riscă să devină cea mai mare vulnerabilitate a campaniei sale, scrie Politico, marți.

Bardella, președintele Rassemblement National și liderul grupului Patrioți pentru Europa din Parlamentul European, se află în defensivă după ce publicația de investigații Mediapart a publicat luni un articol în care susține că acesta și-ar fi exprimat opinii antisemite în conversații private cu alți membri ai partidului, în 2013, când avea 17 ani.

Liderul de extremă dreapta a respins categoric acuzațiile potrivit cărora ar fi spus că „evreul trebuie să domine alte popoare, să le zdrobească și să le jefuiască” și că „toate băncile sunt controlate de evrei”, adăugând că va da Mediapart în judecată. Atât el, cât și Le Pen au prezentat articolul drept parte a unui efort coordonat mai amplu de a o împiedica pe veterana extremei drepte, care conduce în prezent în sondaje, să câștige alegerile de anul viitor.

„Sistemul va face orice, inclusiv lucrurile cele mai dezgustătoare, pentru a încerca să oprească acest avânt”, a spus Le Pen, marți, stând alături de Bardella în timp ce cei doi vorbeau cu jurnaliștii în Adunarea Națională, camera inferioară a parlamentului francez. „Simțim primele semne ale unui război total, tentative de destabilizare a campaniei prezidențiale”, a spus Bardella.

Acuzațiile zdruncină, însă, campania lui Le Pen, având în vedere eforturile depuse de aceasta de-a lungul anilor pentru a distanța partidul de trecutul său antisemit. Predecesorul Rassemblement National, Frontul Național, a fost fondat de colaboratori ai naziștilor și de tatăl lui Le Pen, Jean-Marie, condamnat în repetate rânduri pentru discurs instigator la ură. Le Pen și-a exclus tatăl din partid în 2015, după ce acesta a repetat afirmația potrivit căreia Holocaustul ar fi fost un „detaliu” al istoriei.

Consecințele acestui nou scandal ar putea fi deosebit de grave, mai ales în condițiile în care Le Pen a fost cea care i-a impulsionat cariera lui Bardella și l-a plasat în centrul eforturilor de normalizare a imaginii partidului.

Prea tânăr pentru a fi fost asociat cu vechea gardă, Bardella trebuia să reprezinte o figură nouă, capabilă să ajute partidul să câștige teren în segmente ale electoratului în care numele Le Pen venea cu prea mult bagaj politic, în special în rândul alegătorilor mai în vârstă și al comunității evreiești.

De când a preluat conducerea Rassemblement National, în 2021, Bardella a prezentat partidul drept un apărător al populației evreiești din Franța și a invocat sprijinul său ferm pentru Israel drept dovadă. Politicianul în vârstă de 31 de ani a călătorit în Israel în 2025, după ce a primit o invitație din partea ministrului israelian pentru afacerile diasporei, Amichai Chikli.

Fostul ministru al justiției, Eric Dupond-Moretti, adversar de lungă durată al extremei drepte, a spus că dezvăluirile Mediapart demonstrează că „eforturile de curățare a imaginii partidului au fost, de fapt, o operațiune de mușamalizare”. „Măștile vor cădea”, a spus el.

Acuzații „foarte grave”

Într-unul dintre schimburile de mesaje prezentate de Mediapart, Bardella ar fi spus că cele mai importante portofolii ministeriale „ajung la oameni pentru care Israelul și interesele bancare au prioritate în fața intereselor Franței”, referindu-se, potrivit publicației, la miniștrii de finanțe Laurent Fabius, Pierre Moscovici și Manuel Valls.

„Vor trebui să demonstreze că toate acestea sunt false”, a declarat Moscovici, adăugând că, în caz contrar, ar fi „o chestiune foarte gravă”.

„Dacă detaliile făcute publice se dovedesc adevărate, antisemitismul declarațiilor atribuite lui Jordan Bardella aplică o lovitură devastatoare strategiei Rassemblement National de a scăpa de imaginea sa toxică”, a scris, pe Twitter, Yonathan Arfi, președintele CRIF, organizație-umbrelă a asociațiilor evreiești din Franța.

Problema pentru Rassemblement National este că, în ciuda presiunilor repetate pentru eliminarea elementelor problematice din partid, presa franceză a descoperit în mod regulat, în timpul campaniilor electorale, declarații antisemite sau rasiste făcute de candidați ai formațiunii care aspirau la funcții publice.

Criticii Rassemblement National susțin de mult timp că partidul nu s-a distanțat suficient de influențele sale intelectuale cele mai toxice.

Potrivit Mediapart, Bardella îl admira pe Alain Soral, un cunoscut conspiraționist de extremă dreapta, condamnat în repetate rânduri pentru discurs instigator la ură și negarea Holocaustului. Mediapart susține că Bardella ar fi scris în 2013 că Soral avea „dreptate” în privința „supunerii Franței unei logici sioniste”.

Întrebat, luni, într-un interviu pentru postul conservator CNews, despre legăturile sale cu Soral, Bardella nu a răspuns direct.

„Nu credeți că, dacă ar fi existat legături apropiate, prietenii sau întâlniri cu personaje controversate, s-ar fi scris despre ele până acum?”, a spus el.

Dupond-Moretti, fostul ministru al justiției, care tocmai a publicat o carte despre presupusele legături ale Rassemblement National, a spus că relațiile problematice ale partidului sunt cunoscute de mult timp și a invocat vechile legături ale lui Le Pen cu Soral, care a făcut campanie pentru partidul de extremă dreapta la începutul anilor 2000.

Le Pen a spus anterior că a rupt toate legăturile cu Soral după ce a aflat despre pozițiile sale „inacceptabile”.

Ruptură internă

Simpla existență a articolului Mediapart reprezintă un motiv de îngrijorare pentru cei doi lideri ai Rassemblement National, a căror relație este tensionată de când o decizie judecătorească surprinzătoare din iulie i-a redeschis lui Le Pen calea către candidatura la președinție.

Bardella, care fusese „Planul B” al partidului pentru scrutin, a avut vizibil dificultăți în a reveni în plan secund și a se realinia în spatele șefei sale, după ce a trebuit să redevină principalul ei susținător.

„Nu a fost opera adversarilor politici”, a spus Gaspard Gantzer, consultant în comunicare politică apropiat de fostul președinte François Hollande, făcând aluzie la sursa scurgerii de informații, bazată pe conversații interne. „Asta înseamnă că au loc reglări de conturi în interior (...) și nu este deloc un semn bun pentru ei.”

Potrivit a doi oficiali de rang înalt apropiați de Le Pen, ea și cercul său de apropiați nu știau că investigația jurnalistică era în desfășurare.

„Nu auzisem nimic despre asta”, a declarat unul dintre ei pentru Politico.

Candidata a părut luată prin surprindere când a fost întrebată despre subiect, luni, în timpul unei vizite la un târg din industria construcțiilor. Vizibil iritată și folosind un limbaj dur, ea a descris povestea drept „nebunie” și „pură absurditate”, insistând că nu o crede „deloc”.

Le Pen a spus că Bardella ar urma să fie prim-ministrul său dacă va fi aleasă, însă chiar înainte de izbucnirea scandalului existau deja numeroase speculații în interiorul partidului cu privire la posibilitatea ca actuala formulă electorală a Rassemblement National să reziste până la alegeri.

„Dacă aș fi Jordan Bardella, nu m-aș simți deloc în siguranță acum”, a spus Gantzer.