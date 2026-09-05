Furie la Paris după ce Jordan Bardella, noua stea a extremei drepte, a semnat un acord cu Nigel Farage: „Vom păzi granițele englezilor”

3 minute de citit Publicat la 23:43 05 Sep 2026 Modificat la 23:51 05 Sep 2026

Farage a spus că acordul este o nouă „Antanta Cordială” între Franța și Marea Britanie. Foto: Getty Images

Un acord semnat între Nigel Farage, liderul Reform UK, și Jordan Bardella, președintele partidului francez „Adunarea Națională” („Rassemblement National” n.red), a provocat furie în Franța. Cei doi politicieni extremiști au convenit că, dacă partidele lor ajung la putere, vor colabora pentru a opri migrația ilegală prin Canalul Mânecii. Însă, politicienii francezi îl acuză pe Bardella că practic a angajat țara să păzească frontiera britanicilor, relatează Reuters.

Nigel Farage și Jordan Bardella au anunțat acordul cu pompă, vineri, la congresul anual al membrilor Reform UK din Birmingham. Președintele partidului francez de extremă dreaptă „Adunarea Națională” („Rassemblement National” n.red) a semnat documentul chiar la reuniunea Reform UK, potrivit BBC.

Farage a spus că acordul este o nouă „Antanta Cordială” între Franța și Marea Britanie, făcând referire la seria de acorduri semnate în 1904 între cele două țări, care a deschis calea pentru o cooperare diplomatică mai strânsă.

Cei doi au semnat o versiune demonstrativă de mari dimensiuni a documentului, în aplauzele și aclamațiile membrilor Reform din public, unul dintre aceștia strigând „Vive la France!”.

Ce prevede acordul Farage-Bardella

Documentul prevede că, în cazul în care ambele partide ajung la putere, migranții ilegali care încearcă să traverseze Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici vor fi trimiși înapoi în Franța.

Acordul semnat cu liderul RN prevede că Franța îi va accepta pe cei care se află la bordul acestor ambarcațiuni și apoi îi va repatria în țările lor.

„Regatul Unit va intercepta ambarcațiunile care au pornit de pe coastele franceze și au intrat în apele teritoriale britanice și va returna în Franța persoanele aflate la bord. Franța va accepta în mod obișnuit aceste persoane, care vor fi repatriate în țările lor de origine, în conformitate cu legislația în vigoare în Franța privind expulzarea”, scrie în document.

Bardella le-a spus membrilor Reform că un guvern al Rassemblement National „va face tot ceea ce îi stă în putere pentru a se asigura că Franța nu mai este o poartă de intrare a migranților ilegali în Marea Britanie”.

„Memorandumul de înțelegere” prezentat la conferință este un document politic, dar ar putea fi transformat într-un acord juridic între două viitoare guverne, dacă ambele partide ajung la putere.

Furie la Paris

Acordul dintre liderii celor două partide i-a înfuriat pe politicienii din Franța.

Edouard Philippe, fost premier și candidat conservator la alegerile prezidențiale din 2027 din partea partidului Horizons, a declarat că acordul reprezintă o „schimbare radicală de direcție” pentru RN.

„Nu ne-am fi așteptat să-l vedem pe Jordan Bardella semnând un acord care prevede trimiterea înapoi în Franța a migranților interceptați în Canalul Mânecii”, a spus el.

Philippe s-a întrebat apoi, retoric, dacă și candidata Rassemblement National la alegerile prezidențiale, Marine Le Pen, este „pe aceeași lungime de undă” cu Bardella.

La rândul său, fostul premier și liderul partidului de centru dreapta Renaissance, Gabriel Attal a spus că acordul demonstrează că Rassemblement National (RN) este „subordonat” unor interese străine.

„Atingem niveluri de nepregătire și subordonare care aproape că nu au mai fost văzute în istoria RN. Asta demonstrează că politica lor externă este una de supunere în fața altor puteri”, a declarat Attal.

Critici au venit și de la liderul de extremă stângă și candidatul la prezidențiale Jean-Luc Melenchon. El a scris pe X că, dacă acordul va fi pus în aplicare, „țara noastră ar ajunge să păzească frontierele englezilor. Să nu votezi cu Le Pen în 2027 a devenit o chestiune de demnitate națională”.

Candidatul de centru-stânga Raphael Glucksmann, din partea partidului Place Publique, a declarat pentru BFM TV: „Este emblematic pentru Rassemblement National: slăbiciune atunci când vine vorba despre apărarea intereselor Franței. Uitați-vă la voturile lor din Parlamentul European... Noi suntem adevărații patrioți.”

Reacția lui Bardella

Jordan Bardella, pe care Marine Le Pen îl vrea premier dacă câștigă alegerile, a respins criticile.

„Salut acest acord și, dacă mâine vom ajunge la putere, iar Nigel Farage va ajunge și el la putere, vom face tot ce ne stă în putere pentru a limita imigrația atât în Franța, cât și în Anglia”, a declarat el.