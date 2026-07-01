Alegerile prezidențiale din Franța vor avea loc pe 18 aprilie și 2 mai. Când expiră mandatul lui Emmanuel Macron

2 minute de citit Publicat la 12:54 01 Iul 2026 Modificat la 12:54 01 Iul 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Franța a stabilit oficial data alegerilor prezidențiale din 2027, scrutin în cadrul căruia va fi ales succesorul lui Emmanuel Macron la Palatul Elysee, relatează Politico. Decizia a fost dezvăluită de doi oficiali guvernamentali care au făcut declarații sub rezereva anonimatului. Decizia nu a fost încă anunțată public oficial de reprezentanții statului francez.

Detaliile despre scrutin au fost prezentate prima oară de un ziar local francez – Ouest France – și urmează să fie anunțate public după o reuniune a guvernului francez de miercuri.

Având în vedere constrângerile juridice și constituționale puse pe alegerile prezidențiale franceze, singurele alte date care mai puteau funcționa erau 11 aprilie și 25 aprilie.

S-au ales datele de 18 aprilie și 2 mai pentru ca procesul să se desfășoare mai aproape de data la care expiră oficial mandatul lui Emmanuel Macron în funcție.

Actualul președinte francez își încheie al doilea mandat pe 13 mai și nu mai are dreptul constituțional de a mai candida din nou.

O mulțime de candidați și-au anunțat deja intenția de a încerca să câștige cea mai importantă funcție în statul francez. Printre ei e numără doi foști prim-miniștri ai lui Macron – Edouard Philippe și Gabriel Attal.

În plus, e aproape garantată candidatura extemistului de stânga Jean-Luc Melenchon. De partea cealaltă, extrema dreaptă va avea drept candidat fie pe Jordan Bardella, fie pe Marine Le Pen.

Marine Le Pen încă așteaptă verdictul la apelul său depus împotriva condamnării pentru corupție, condamnare care a venit la pachet și cu o interdicție de a mai candida pentru funcții publice.

În cazul în care justiția franceză o lasă pe Le Pen să candideze, e de așteptat o luptă dură pentru putere în interiorul Rassemblement National, formațiunea politică franceză de extremă dreapta.

Sondajele arată că inițiativa politică este deținută de RN în prezent și că reprezentantul acestei formațiuni are prima șansă să intre în turul doi al alegerilor de pe primul loc.

Scenariul „de coșmar”

Se conturează, de asemenea, și un scenariu „de coșmar” pentru centriștii francezi - o finală prezidențială între Jordan Bardella (sau Marine Le Pen) și Jean-Luc Melenchon - în care cele două extreme ale politicii franceze s-ar confrunta pentru președinția republicii.

Cele mai recente sondaje arată că Melenchon are o șansă mare să se califice în finala prezidențialelor – blocând calea unui centrist care să mobilizeze votul moderat.

Melenchon își atrage mare parte din sprijin de la votanții din clasa muncitoare și din comunitățile de imigranți. Criticii săi îl acuză de antisemitism și de transformarea politicii într-un „spectacol al brutalului”.

Deși calificarea lui în turul doi ar fi lovitură dură dată sistemului politic francez, majoritatea sondajelor prevăd că Melenchon ar pierde detașat în fața lui Bardella.

Scenariul este unul care le provoacă frisoane centriștilor.

„Mulți cred că ar fi un coșmar dacă ar avea de a ales între Franța Nesupusă și RN. Și sunt de acord”, spune Edouard Philippe, conservator, fost prim-ministru în primul mandat al lui Macron și actual candidat pentru funcția supremă în statul francez.

Gerald Darmanin, ministru de justiție tot într-unul dintre guvernele lui Macron, a avertizat, de asemenea, că Melenchon e pe cale să devină principalul contracandidat al extremei-drepte – „Dacă nu vezi asta, înseamnă că te prefaci”.