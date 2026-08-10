USR nu este de acord cu interzicerea TikTok, propusă de colegii de la PNL

Deputatul USR a mai spus că în acest context cadrul legislativ este foarte important pentru "a avea armele necesare pentru a combate acest fenomen". Sursa foto: Hepta

USR se opune interzicerii TikTok în România, după incidentul care a dus la atacarea unei ambulanțe în Cluj. Deputatul Cezar Drăgoescu a precizat la Antena 3 CNN că problema dezinformării trebuie rezolvată prin schimbarea legislației, dar că "nicio interzicere nu a adus ceva bun". Precizările sale vin după ce Raluca Turcan, vicepreședinte PNL și fost ministru al Culturii, a cerut luni declanșarea unei dezbateri la nivelul instituțiilor statului privind posibilitatea interzicerii rețelei sociale TikTok pe teritoriul României.

"Din punctul meu de vedere, nu poți să faci o societate prin interziceri, nu sunt și nu am fost niciodată adeptul interzicerilor. Dacă ne uităm în istorie, vedem că nicio interzicere nu a adus ceva bun, ba dimpotrivă. În schimb, noi, cei de la USR, de fapt, Radu Miruță are o lege depusă de anul trecut, legea împotriva dezinformării, care a trecut tacit de Senat, acum e la Camera Deputaților, chiar a făcut zilele trecute un apel public la domnul Grindeanu.

Putem să o punem săptămâna asta pe ordinea de zi, să o dezbatem și să o trecem. Există proiect de lege pentru a îmbunătăți legislația în domeniu, este o soluție modernă. Acum ne luptăm cu algoritmi, soluția e tot cu algoritmi, dar de partea binelui. Avem soluții, acum, dacă PSD s-ar gândi la binele românilor, ar pune-o pe ordinea de zi", a spus Cezar Drăgoescu.

Deputatul USR a mai spus că în acest context cadrul legislativ este foarte important pentru "a avea armele necesare pentru a combate acest fenomen".

În replică, deputata PSD Natalia Intotero a acuzat USR că a invocat proiectul de lege doar după ce a avut loc incidentul de la Cluj:

"Joi am avut ședința Biroului Permanent. Dacă joi colegii de la USR ar fi solicitat să se intre în discuție... dar ei totdeauna se trezesc după".

Fost ministru al Culturii cere interzicerea TikTok

Raluca Turcan a atras atenția asupra riscurilor pe care le poate genera răspândirea informațiilor false pe rețelele sociale, inclusiv pe Tiktok, după incidentul violent din weekend în care o ambulanţă a fost atacată la Cluj.

Aceasta susține că autoritățile trebuie să trateze problema din perspectiva siguranței publice și cere o analiză serioasă a modului în care platformele online pot influența comportamentele din societate.

"Nu ar trebui ca România să analizeze inclusiv interzicerea TikTok din perspectiva siguranței publice si a siguranței naționale? Subiectul trebuie pus serios pe masa instituțiilor statului, cu toate argumentele și toate consecințele evaluate", a menţionat fostul vicepremier.

Un echipaj medical chemat să salveze o viață a fost întâmpinat cu bâte și topoare. Oamenii au reacționat violent sub influența unei minciuni propagate pe TikTok.