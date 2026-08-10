Guvernul a deblocat 5,1 milioane de lei pentru noi intervenții pe Dunăre: Vor fi adâncite două zone critice pentru creșterea debitului

Pentru un nivel optim al fluviului Dunărea, specialiștii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Veche. sursa foto: Radu Miruţă / facebook

Guvernul a deblocat luni 5,1 milioane de lei pentru lucrări urgente de dragaj pe Dunăre, în încercarea de a proteja funcționarea în siguranță a Centralei Nucleare de la Cernavodă, afectată de seceta severă. Banii vor fi folosiți pentru adâncirea albiei în două puncte critice ale fluviului, astfel încât să fie asigurat debitul de apă necesar centralei și să fie redus riscul de indisponibilizare a capacităților de producere a energiei electrice.

Potrivit unei Hotărâri de Guvern, adoptată luni, 5,1 milioane de lei vor fi alocați din Fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe Dunăre, proiect realizat pentru a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranță a Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul secetei hidrologice severe din această perioadă.

Pentru un nivel optim al fluviului Dunărea, specialiștii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Veche.

Lucrări de dragaj pe Dunăre

Suma de 5,1 milioane de lei, aprobată din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, va fi folosită exclusiv pentru lucrări de dragaj (adâncirea albiei fluviului) în două zone critice:

-Punctul critic Cochirleni (km fluvial 309–304): 2,55 milioane lei pentru extragerea a aproximativ 50.000 de metri cubi de material.

-Punctul critic Caragheorghe-Turcescu (km fluvial 345-342): 2,55 milioane lei pentru dragarea a încă 50.000 de metri cubi.

Alocarea reprezintă o completare a finanțării de 7 milioane de lei aprobată în ședința din 31 iulie 2026 pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala–Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice.

Potrivit Guvernului, intervențiile pe Dunăre vor contribui la:

- Reducerea riscului de indisponibilizare a capacităților de producere a energiei electrice ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă;

- Menținerea continuității și siguranței alimentării cu energie electrică;

- Gestionarea efectelor secetei hidrologice severe;

- Realizarea intervenției în condiții controlate, cu monitorizarea efectelor asupra regimului hidrologic, morfologic și asupra componentelor de mediu.

Intervenția are caracter temporar, etapizat și monitorizat, urmând a fi realizată cu respectarea legislației aplicabile în domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și securității nucleare.

Această Hotărâre de Guvern a fost adoptată în contextul în care, efectul acţiunilor de pe Dunăre realizate până acum nu a fost durabil, motiv pentru care trebuie să fim pregătiţi şi pentru scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă, pentru o scurtă perioadă, nu ar funcţiona, a declarat luni, la RFI, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, la Cernavodă are loc o ședință de urgență, după ce nivelul Dunării a scăzut cu 5 cm.

Amintim că ministrul interimar de la Apărare şi de la Transporturi, Radu Miruţă, a transmis, duminică, după scufundarea celor 4 barje în Dunăre, operaţiuni care au avut loc vineri şi sâmbătă, că "nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4 cm", dar, de fapt, creşterea netă ar fi de 8 cm, având în vedere că prognoza indica şi azi o scădere de 4 cm. "8 cm câștigați la Cernavodă. Cel puțin alte 9 zile pentru Unitatea 2", a spus Miruţă.