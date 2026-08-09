Oamenii din spatele celor 8 centimetri câștigați la Cernavodă. Cine sunt căpitanii care au scufundat barjele pe Dunăre

sursa foto: Irinel Ionel Scriosteanu / Facebook

Bătălia pentru menținerea în funcțiune a Reactorului 2 de la Centrala nucleară Cernavodă s-a purtat, în ultima săptămână, pe brațul Bala al Dunării – și a fost dusă, concret, de câțiva căpitani de navă și echipajele lor. Operațiunea de scufundare controlată a barjelor a reușit să inverseze scăderea nivelului apei și să redirecționeze spre centrală aproximativ 50 de metri cubi de apă pe secundă, cei „8 centimetri câștigați” de care depinde funcționarea unității nucleare.

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Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu, care a coordonat intervenția, a ținut să îi numească pe cei care au făcut munca principală, într-o postare pe Facebook în care a mulțumit fiecărei nave și fiecărui echipaj în parte.

Cei patru căpitani care au dus greul operațiunii sunt: Manolache Iulian, comandantul navei Mercur 201, ajutat de timonierul Romeo Nonut; Gavrilă Laurențiu, comandantul navei Rovinari 27; Dogărescu Florin, comandantul navei Rovinari 20; și Corjenco Cosmin-Daniel, comandantul navei Măcin, alături de timonierul Nicu Panait.

„Le mulțumesc lor, echipajelor de pe fiecare navă, conducerii AFDJ și reprezentanților acesteia în teren, reprezentanților de la ISU Dobrogea coordonați de maiorul Măcreanu Aurelian, echipajelor SMURD pentru asistență permanentă, reprezentanților Apele Române și tuturor celor implicați!”, a scris Scrioșteanu.

„Luptă câștigată, rezultat bun, dar pericolul nu a trecut”

Dincolo de rezultatul obținut, mesajul secretarului de stat a fost unul de prudență. El a subliniat că, deși trendul a fost inversat, situația rămâne fragilă.

„Mă bucur mult că eforturile noastre din ultima săptămână pentru intervenția din zona Bala au avut rezultate bune și reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcțiune. Practic, am reușit să inversăm trendul de scădere cu unul de ușoară creștere. Conform estimărilor, cei 8 cm «câștigați» înseamnă că am reușit să redirecționăm spre Cernavodă aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă”, a explicat el.

Scrioșteanu a descris intervenția drept una dintre cele mai grele perioade de la preluarea mandatului: „A fost una dintre cele mai solicitante și dificile săptămâni de când sunt secretar de stat. Coordonarea intervenției de la Bala a fost o provocare majoră și mă bucur că am putut să o îndeplinesc până în acest moment”.

Motivul pentru care operațiunea trebuie continuată ține de imprevizibilitatea fluviului.

„Dar pericolul nu a trecut, curenții Dunării sunt puternici și pot fi foarte imprevizibili. În orice moment, barjele pot fi dislocate din poziția actuală și se poate diminua (sau chiar anula) redirecționarea debitului suplimentar spre Cernavodă”, spune acesta.

Secretarul de stat a anunțat că intervenția la Bala continuă și că va reveni cu detalii despre activitățile în curs.