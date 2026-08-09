Cel mai mare zăcământ de petrol descoperit în Polonia de la Al Doilea Război Mondial: Varșovia vrea să foreze, Germania se opune

Marea Baltică. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

În 2025, o firmă canadiană a descoperit un important zăcământ de petrol și gaze în largul coastei baltice a Poloniei, cel mai mare de la al Doilea Război Mondial, stârnind temeri în Germania pentru mediu și turism, scrie Euronews.

Ar putea fi una dintre cele mai importante descoperiri de resurse din istoria Poloniei: la aproximativ șase kilometri de orașul-port polonez Świnoujście – și, prin urmare, la vedere de insula germană de vacanță Usedom – se află zăcământul petrolier Wolin East.

Estimările inițiale sugerează că zăcământul nou descoperit conține în jur de 22 de milioane de tone de țiței și circa cinci miliarde de metri cubi de gaze naturale exploatabile comercial.

Descoperirea este rezultatul forajelor de explorare efectuate de compania canadiană Central European Petroleum (CEP) în iulie anul trecut, la o adâncime de peste 2.500 de metri.

„Un moment istoric”

Directorul general al companiei canadiene, Rolf G. Skaar, a descris descoperirea zăcământului Wolin East drept un „moment istoric” pentru companie și pentru sectorul energetic al Poloniei.

În Polonia, descoperirea a fost privită și ca o oportunitate majoră pentru aprovizionarea internă cu energie. Potrivit geologului-șef al Poloniei, Krzysztof Galos, care vorbea în iulie 2025, producția propriu-zisă ar putea începe cel mai devreme în 2028 sau 2029.

De-a lungul mai multor ani, zăcământul ar putea acoperi în jur de patru–cinci procente din necesarul anual de petrol al Poloniei. Wolin East ar putea astfel aduce o contribuție importantă la reducerea dependenței Poloniei de importurile de energie și la consolidarea securității aprovizionării țării.

La Świnoujście, în schimb, cresc temerile legate de turism și de mediu: autoritățile și locuitorii insistă ca atractivitatea regiunii să fie păstrată, iar natura protejată.

Perspectiva extragerii de combustibili fosili întâmpină o rezistență deosebit de puternică din partea Germaniei. Organizația neguvernamentală BUND (Federația Germană pentru Mediu și Protecția Naturii) din landul Mecklenburg – Pomerania Inferioară s-a aliat cu grupul ecologist Deutsche Umwelthilfe (DUH), cu WWF și cu inițiativa cetățenească Lebensraum Vorpommern într-o alianță care cere interzicerea generală a noilor proiecte de petrol și gaze în Marea Baltică.

Potrivit organizatorilor, până la sfârșitul lunii iulie a acestui an fuseseră strânse aproximativ 88.000 de semnături. Petiția urmează să fie depusă la Comisia Europeană, la Bruxelles, în septembrie.

Organizațiile avertizează asupra posibilelor pagube aduse ecosistemului fragil al Mării Baltice, printre care zgomotul subacvatic, deversările de poluanți și riscul unei scurgeri de petrol în zone marine protejate.

Rezultatul alegerilor regionale ar putea influența conflictul

Directorul executiv federal al DUH, Sascha Müller-Kraenner, cere o acțiune comună a guvernului federal, a landului și a UE pentru protejarea Golfului Pomeraniei și a Mării Baltice în ansamblu:

„Până acum, forajul de explorare nu a dus la un proiect de producție autorizat, iar așa trebuie să și rămână. Guvernul federal, guvernul landului Mecklenburg –Pomerania Inferioară și Uniunea Europeană trebuie să transmită împreună un mesaj clar: nu trebuie să existe nicio nouă extracție de petrol și gaze chiar în largul insulei Usedom. Cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile regionale, partidele politice din Mecklenburg – Pomerania Inferioară trebuie, la rândul lor, să adopte o poziție clară și să explice cum intenționează să protejeze coasta de un nou proiect industrial fosil”.

Alegerile regionale care urmează ar putea juca un rol decisiv în modul în care va evolua conflictul dintre interesele energetice ale Poloniei și apelurile organizațiilor germane de mediu pentru o protecție mai puternică a Mării Baltice.