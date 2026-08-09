Polonia este acum a șasea economie a Uniunii Europene, înaintea Elveției și a Belgiei

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Economia Poloniei câștigă tot mai mult în importanță în Europa. În 2025, țara s-a clasat pe locul șase în UE după PIB-ul nominal, reprezentând aproape 5% din producția totală a blocului comunitar, scrie Euronews.

Potrivit datelor oficiului european de statistică, valoarea PIB-ului Poloniei, exprimată în prețuri curente, s-a ridicat la 922,9 miliarde de euro în 2025. Asta înseamnă că Polonia a reprezentat 4,9% din economia întregii Uniuni Europene. Din punctul de vedere al dimensiunii economice, doar Germania, Franța, Italia, Spania și Țările de Jos se mai situează acum peste Polonia.

Germania rămâne pe primul loc, cu un PIB de 4,47 trilioane de euro. Franța a generat 2,99 trilioane, Italia 2,26 trilioane, Spania 1,69 trilioane, iar Țările de Jos 1,17 trilioane.

Acest lucru plasează Polonia înaintea Belgiei, Suediei, Irlandei și Austriei.

Polonia, lider în Europa Centrală și de Est

Polonia este de departe cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est. Prin comparație, PIB-ul României în 2025 a fost de 380,1 miliarde de euro, cel al Cehiei de 347,3 miliarde, iar cel al Ungariei de 218,8 miliarde.

PIB-ul cumulat al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-a ridicat, în 2025, la aproximativ 18,8 trilioane de euro. Germania a avut cea mai mare pondere – 23,8% -, urmată de Franța, cu 15,9%, și de Italia, cu 12%.

Ascensiunea Poloniei este, în primul rând, rezultatul unor ani de creștere economică, dezvoltare industrială, exporturi în expansiune și consum și investiții în creștere. În 2025, PIB-ul real al Poloniei a crescut cu 3,6%, în timp ce economia Uniunii Europene în ansamblu a avansat cu 1,5%.

O economie mare nu înseamnă automat un nivel de trai ridicat

Cifrele Eurostat arată și cealaltă față a monedei. Dimensiunea în sine a unei economii nu spune, prin ea însăși, cât de bogați sunt locuitorii ei.

Odată calculat PIB-ul pe cap de locuitor, Polonia rămâne totuși sub media UE. Potrivit datelor citate de Eurostat, PIB-ul pe cap de locuitor al Poloniei în 2025 a fost sub 85% din media Uniunii Europene.