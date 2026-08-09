Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a fost recunoscută oficial. Țoiu: „E felul în care un stat îți spune: te văd, exiști”

Preşedintele Sergio Mattarella a promulgat legea prin care statul italian recunoaşte oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei / sursă foto: facebook - Oana Țoiu

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că preşedintele italian Sergio Mattarella a promulgat legea prin care este recunoscută oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.

Potrivit acesteia, pentru cei peste un milion de români care trăiesc în Italia, legea înseamnă, de exemplu, că o cununie oficiată într-o biserică românească din Italia va fi o căsătorie recunoscută de statul italian.

„O veste bună pentru românii din Italia. Preşedintele Sergio Mattarella a promulgat legea prin care statul italian recunoaşte oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, după un vot unanim în ambele camere ale Parlamentului italian.

Câteva exemple despre ce înseamnă asta practic, începând cu luna august: o cununie oficiată într-o biserică românească din Italia va fi o căsătorie recunoscută de statul italian sau când un bolnav cere acces pentru preotul său în spital îl va primi. Pot părea nişte detalii birocratice dar pentru românii din diaspora sunt felul în care un stat îţi spune te văd, exişti şi aparţii comunităţii tale", explică Oana Ţoiu într-un mesaj publicat duminică pe Facebook.

Ea a amintit că cei peste un milion de români din Italia reprezintă una dintre cele mai mari şi vechi comunităţi româneşti din afara graniţelor şi, în acelaşi timp, o parte a societăţii italiene.

„Într-o perioadă în care aproape nimic nu mai e unanim, toate partidele italiene au votat la fel pentru români şi le mulţumim pentru asta. În discuţiile pe care le-am avut în Parlamentul Italiei în vizita de la Roma, în vizitele şi întâlnirile delegaţiilor parlamentare care au un rol cheie în menţinerea agendei diplomatice în agenda de lucru a partidelor parlamentare din alte ţări, preocupările românilor au fost confirmate de toţi ca importante în agenda legislativă şi asta are impact concret.

Dar se cade să spunem public în primul rând de munca de doi ani a Ambasadei României în Italia, o muncă tenace alături de Episcopia Ortodoxiei Române a Italiei, pentru ceva ce este parte din ceea ce a cerut comunitatea de români.

Le suntem recunoscători. Adesea se văd întâlnirile şi declaraţiile de intenţie dar diplomaţia urmăreşte şi are rezultate concrete, în timp. Este cazul să vorbim despre ele pentru că putem face asta în timp ce admitem că relaţia cu comunităţile de români din afara graniţelor este una unde trebuie reconstruită încredere, pe fiecare palier, pe ce este important pentru ei", adaugă ministrul de Externe.