„Pericolul nu a trecut”. Coordonatorul intervenției de pe Dunăre spune că barjele scufundate pot fi oricând mutate de curenți

Scufundarea celor 4 barje în Dunăre înseamnă cel puțin 9 zile câştigate pentru Cernavodă. Sursa foto: Facebook

Nivelul Dunării a crescut cu opt centimetri în dreptul centralei nucleare de la Cernavodă, în urma operațiunii derulate de specialiști pe brațul Bala. Este un rezultat care menține Reactorul 2 în funcțiune, dar pe care autoritățile îl privesc cu prudență. Câștigul se traduce în aproximativ 50 de metri cubi de apă pe secundă redirecționați spre centrală, însă curenții puternici ai fluviului pot răsturna oricând situația, relatează Agerpres.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu, a explicat duminică, pe Facebook, de ce nu a trecut pericolul.

„Luptă câştigată, rezultat bun, dar pericolul nu a trecut. Mă bucur mult că eforturile noastre din ultima săptămână pentru intervenţia din zona Bala au avut rezultate bune şi Reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcţiune. Practic, am reuşit să inversăm trendul de scădere cu unul de uşoară creştere. Conform estimărilor, cei 8 cm 'câştigaţi' înseamnă că am reuşit să redirecţionăm spre Cernavodă aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă”, a scris el.

Coordonarea intervenției de pe brațul Bala a fost una dintre cele mai grele perioade de la preluarea mandatului, spune el – și o operațiune care trebuie continuată, tocmai pentru că rezultatul nu este garantat.

„A fost una dintre cele mai solicitante şi dificile săptămâni de când sunt secretar de stat. Coordonarea intervenţiei de la Bala a fost o provocare majoră şi mă bucur că am putut să o îndeplinesc până în acest moment. Dar pericolul nu a trecut, curenţii Dunării sunt puternici şi pot fi imprevizibili. În orice moment, barjele pot fi dislocate din poziţia actuală şi se poate diminua (sau chiar anula) redirecţionarea debitului suplimentar spre Cernavodă. Pentru a preveni un asemenea scenariu, la Bala, continuăm intervenţia şi voi reveni în cursul zilei de mâine cu detalii despre activităţile în curs. Le mulţumesc lor, echipajelor de pe fiecare navă, conducerii AFDJ şi reprezentanţilor acesteia în teren, reprezentanţilor de la ISU Dobrogea coordonaţi de maiorul Măcreanu Aurelian, echipajelor SMURD pentru asistenţă permanentă, reprezentanţilor Apele Române şi tuturor celor implicaţi!”, a adăugat Scrioșteanu.

Nouă zile de răgaz pentru Unitatea 2

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, spune că cei opt centimetri asigură funcționarea Unității 2 pentru cel puțin nouă zile, în condițiile prognozei actuale. Măsurătoarea de duminică dimineață a fost prima de după scufundarea barjelor și dragarea unor praguri, iar rezultatul a depășit așteptările.

„8 cm câştigaţi la Cernavodă. Cel puţin alte 9 zile pentru Unitatea 2. Azi dimineaţă a fost prima măsurătoare după scufundarea barjelor în Dunăre şi dragarea unor praguri: după ce ieri cota apei scăzuse cu 3 cm, azi dimineaţă, la Cernavodă, nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4 cm. Prognoza ne spunea că scădem şi azi cu 4 cm. Deci, am câştigat 8 cm net. Asta ne duce cu funcţionarea Unităţii 2 pentru cel puţin 9 zile, pe prognoza actuală”, a scris Miruță, duminică, pe Facebook.

Intervenția de la Bala

Operațiunea a presupus scufundarea controlată a patru barje, menite să acționeze ca două praguri artificiale care împing o parte din debitul Dunării către brațul ce alimentează centrala. Scufundarea ultimelor două s-a încheiat sâmbătă seara, în jurul orei 19:20, după șapte ore de lucru.

Cele două au fost amplasate la 300 de metri distanță între punctele de mijloc, al doilea grup fiind poziționat în amonte, mai înclinat, pentru a orienta curentul spre brațul Bala, potrivit Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR). Cea de-a doua barjă fusese scufundată încă din noaptea de vineri, în jurul orei 01:00.

Efectele urmau să se simtă cel mai devreme duminică seara și în cursul zilei de luni.

„Cele 4 barje scufundate prin inundare controlată vor acţiona ca două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi de debit către braţul care alimentează centrala. Efectele operaţiunii se vor resimţi cel mai devreme mâine seara şi în cursul zilei de luni. Estimarea specialiştilor ar fi ca, imediat, pe Dunărea Veche, după intersecţie, să se resimtă o creştere de nivel de 6-7 cm şi 2-4 cm la Centrală (la 60 km). Scopul ar fi ca în dreptul CNE Cernavodă să reuşim să ajungem la un nivel minim de -228 cm”, a transmis ANAR sâmbătă seara.

Prognozele meteorologice oferă, la rândul lor, un motiv de optimism. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, după o perioadă de stagnare în jurul valorii de 1.400 mc/s (până pe 12 august inclusiv), debitele Dunării ar urma să crească începând cu 13 august spre aproximativ 1.450 mc/s, pentru a atinge pe 15 august pragul de 1.500 mc/s.