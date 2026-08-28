Nigel Farage vrea să le ia dreptul de vot cetățenilor britanici care nu vorbesc engleza

Nigel Farage. sursa foto: Getty

Reform UK plănuiește să introducă legi noi și drastice care ar putea exclude milioane de oameni de la vot și ar îngreuna participarea la alegeri a celor care nu vorbesc engleza, scrie The Independent.

Partidul lui Nigel Farage și-a publicat „Legea privind integritatea electorală” și a cerut guvernului să preia propunerile sub formă de amendamente la legislația aflată deja în dezbatere în parlament – deși e aproape sigur că acest lucru nu se va întâmpla.

Printre propuneri se numără eliminarea dreptului istoric de vot al cetățenilor din Commonwealth și publicarea materialelor electorale exclusiv în limbile native ale Insulelor Britanice, precum engleza, galeza sau gaelica, ori în formate accesibile de comunicare, cum ar fi alfabetul Braille sau limbajul semnelor britanic (BSL).

Există și o propunere prin care personalul din secțiile de votare ar fi obligat să verifice dacă alegătorii cunosc suficientă engleză cât să voteze.

Farage vrea, în plus, să introducă limite pentru votul prin corespondență și să impună noi măsuri de protecție împotriva constrângerii și controlului alegătorilor – fenomenul cunoscut drept „votul în familie”.

Scopul legii pare să fie excluderea de la alegerile din Regatul Unit a persoanelor care stăpânesc slab engleza. Efectul combinat al interzicerii limbilor britanice non-native din materialele electorale și al eliminării votului prin corespondență ar face dificilă participarea multora la procesul democratic.

Propunerile Reform UK sunt cele mai recente dintr-o serie de politici naționaliste, care includ și planuri de deportări în masă și interzicerea accesului cetățenilor non-britanici la locuințele sociale.

„Cu fiecare scrutin, democrația noastră este erodată sistematic. Sistemul electoral britanic - cândva invidiat de întreaga lume - se clatină acum sub povara imigrației scăpate de sub control. În prea multe zone ale țării, alegerile au fost acaparate de conflicte străine și interese sectare, nu de ceea ce e mai bine pentru Marea Britanie.

Reform UK nu va sta deoparte în timp ce sistemul nostru politic este subminat. Marea Britanie ar trebui condusă în interesul poporului britanic. De aceea introducem aceste schimbări, pentru a ne salva democrația”, a declarat Danny Kruger, șeful Departamentului pentru Pregătirea Guvernării din cadrul Reform UK.

Încă de pe vremea când conducea UKIP, apoi Brexit Party și acum Reform UK, Farage și aliații săi au avut mereu rezerve față de votul prin corespondență, la care au pierdut constant în fața partidelor mai bine consolidate – în special Partidul Laburist – în alegerile parțiale.

În 2019, aceștia au susținut că laburiștii au învins Brexit Party la Peterborough prin fraudă electorală și au cerut o anchetă a poliției.

Criticii spun însă că adevăratul motiv al eșecurilor partidelor conduse de Farage este lipsa unor campanii bine organizate pe teren, nu acuzațiile lor privind „recoltarea” voturilor din rândul minorităților etnice.

O eventuală restrângere a votului prin corespondență ar putea totuși exclude milioane de oameni de la procesul democratic. La alegerile generale din 2024, aproape 10 milioane de persoane au votat prin corespondență.

Reform mai susține că oponenții săi recurg și la alte forme de fraudă. La începutul acestui an, partidul a scos în evidență acuzații de „vot în familie” la alegerile parțiale din Gorton și Denton, câștigate de Hannah Spencer, din partea Partidului Verzilor.

Reform s-a opus și scăderii vârstei de vot la 16 ani, prevăzută în legislația pe care laburiștii o promovează în prezent în parlament.

Kruger a invocat un raport al Camerei Comunelor din 2012, potrivit căruia sistemul electoral britanic ajunsese să facă frauda „ridicol de simplă”, ca urmare a reformelor lui Tony Blair care au liberalizat votul prin corespondență.

„Aceste probleme încă nu au fost rezolvate, iar sosirea «valului Boris» accelerează subminarea democrației britanice prin numărul uriaș de non-cetățeni care votează, prin campaniile purtate în limbi străine și prin votul sub constrângere”, a transmis Reform.