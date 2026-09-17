Atacată din est, sud și nord: Arabia Saudită se confruntă cu „cel mai negru scenariu” după ce a fost refuzată de Trump

4 minute de citit Publicat la 23:02 17 Sep 2026 Modificat la 23:02 17 Sep 2026

Președintele SUA Donald Trump (dreapta) îl întâmpină pe prințul moștenitor și prim-ministru al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în cadrul ceremoniei de primire de la Casa Albă, pe 18 noiembrie 2025, la Washington, DC. sura foto: Getty

Regatul se află într-o stare de șoc strategic după ce a fost atacat de un Iran tot mai îndrăzneț și nu a reușit să obțină un sprijin militar mai amplu din partea SUA, spun analiștii, scrie The New York Times.

Arabia Saudită se trezește tot mai des prinsă la mijloc în războiul dintre Statele Unite și Iran. Acum, conducerea regatului cântărește opțiunile tot mai puține de care dispune pentru a răspunde.

În ultimele săptămâni, miliția houthi din Yemen, aliată a Iranului, a atacat în repetate rânduri regatul, amenințând să îi sufoce capacitatea de a exporta petrol și punând presiune pe economia globală. Însă Arabia Saudită a rămas frustrată și dezamăgită de reticența președintelui Trump de a-i înfrunta pe houthi, spun foști diplomați și analiști.

Nici eforturile diplomatice ale regatului de a dialoga cu Iranul nu au dat rezultate notabile. O întâlnire programată luni între oficiali din Iran, Arabia Saudită și alte țări din Golf a fost amânată brusc duminică seara, în condițiile în care distanța dintre pozițiile lor rămânea uriașă.

„În acest moment, sauditii sunt cu adevărat frustrați”, a spus Michael Ratney, fost ambasador al SUA în Arabia Saudită. „Într-un fel, e cel mai negru scenariu pentru ei”.

Centrul pentru Comunicare Internațională al guvernului saudit, care răspunde solicitărilor jurnaliștilor, nu a reacționat la cererea de a face un comentariu.

Dilema regatului scoate în evidență costurile grele pe care războiul SUA-Israel cu Iranul le-a impus în întregul Orient Mijlociu, inclusiv asupra unor țări ai căror lideri s-au opus războiului sau au încercat în repetate rânduri să îi pună capăt.

În primele luni de lupte, Arabia Saudită a fost relativ neatinsă de atacurile de represalii ale Iranului, în comparație cu vecinii săi. Acum, fără niciun semn de încheiere a ostilităților, Iranul caută o pârghie mai puternică asupra Statelor Unite, iar Arabia Saudită – cel mai mare exportator de petrol din lume, până când războiul a coborât-o în clasament – a devenit o țintă principală.

Doar în ultimele două săptămâni, Arabia Saudită s-a confruntat cu atacuri sprijinite de Iran dinspre est, sud și nord.

Un petrolier saudit a fost lovit în Strâmtoarea Ormuz la sfârșitul lunii august, doi marinari fiind uciși.

Vineri, miliția houthi, care declarase deja o blocadă asupra transporturilor de petrol saudit prin Marea Roșie, a cucerit teritorii pe o rută maritimă importantă la nivel global și a învins forțele aliate cu Arabia Saudită din Yemen.

În aceeași zi, autoritățile saudite au anunțat că au fost nevoite să închidă o conductă de petrol esențială, punând vina pe un atac cu drone al unei miliții irakiene susținute de Iran. Conducta devenise o rută alternativă-cheie prin care Arabia Saudită își putea transporta petrolul spre Marea Roșie, după ce Iranul blocase practic Strâmtoarea Ormuz.

„Tocmai pentru astfel de situații investește o țară precum Arabia Saudită atât de mult în dezvoltarea unui parteneriat de securitate cu Statele Unite”, a spus Ratney, fostul ambasador.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite, conducătorul de facto al țării, avea motive să aibă încredere în acest parteneriat. De ani de zile, guvernul său a investit miliarde de dolari și un capital politic considerabil în construirea unor relații personale cu Trump și familia sa.

Însă când prințul moștenitor i-a cerut săptămâna trecută lui Trump să întreprindă o acțiune militară împotriva houthilor, președintele a refuzat, potrivit unor oficiali care cunosc conținutul discuțiilor.

Oficialii și analiștii saudiți au fost clari: regatul nu vrea să lupte de unul singur împotriva houthilor. Cu atât mai mult cu cât o campanie militară anterioară, condusă de Arabia Saudită împotriva grupării, s-a transformat într-un impas care a durat un deceniu.

„Acest lucru necesită sprijin internațional, nu doar din partea Arabiei Saudite și a țărilor din regiune”, a scris sâmbătă Abdulrahman al-Rashed, un editorialist apropiat de guvernul saudit, într-un ziar deținut de saudiți.

Trump pare însă reticent să se implice.

„Deja confruntat cu un conflict fără orizont clar cu Iranul, cu o marină suprasolicitată și cu un stoc de muniție în scădere, nu e surprinzător că nu vrea să deschidă acest nou front”, a declarat Dan Shapiro, fost înalt oficial pentru politica în Orientul Mijlociu la Pentagon în timpul administrației Biden. „Dar pentru saudiți este o dezamăgire amară”.

Sâmbătă, Trump le-a declarat jurnaliștilor, într-o vizită în Irlanda, că houthii „ne-au sunat și nu vor să se lupte cu noi”.

„E doar o singură țară de care nu sunt prea mulțumiți, și vom lămuri asta”, a adăugat el, referindu-se la Arabia Saudită.

Mohammed al-Bukhaiti, un oficial politic houthi, a negat că gruparea ar fi luat legătura cu Statele Unite.

„Nu am comunicat cu Trump și nici nu i-am cerut să nu ne atace”, a declarat el.

Dacă Statele Unite se vor implica sau nu în Yemen rămâne încă o chestiune în discuție, iar Washingtonul continuă să sprijine Arabia Saudită cu informații, a spus viceamiralul John W. Miller, comandant american în retragere al Marinei în Orientul Mijlociu.

Arabia Saudită va apela acum, cel mai probabil, la diplomație, potrivit Barbarei Leaf, fost secretar de stat adjunct pentru afaceri din Orientul Apropiat la Departamentul de Stat.

În ciuda anilor de campanii de bombardamente saudite, americane și israeliene împotriva houthilor, „nimeni nu a găsit o soluție militară” pentru a-i ține în frâu, a spus ea.

Arabia Saudită ar putea, de asemenea, să colaboreze cu vecinii săi și cu Iranul pentru a ajunge la un „set neplăcut de aranjamente” care să pună capăt războiului cu Iranul, a spus ea.

Regatul ar putea privi spre China în încercarea de a găsi o soluție, dar eforturile diplomatice anterioare ale Beijingului în regiune nu au dus la acorduri de pace durabile, a notat ea. China a mediat în 2023 o apropiere între Arabia Saudită și Iran, care s-a destrămat între timp.

Deocamdată, oficialii saudiți nu vor reclama public Statele Unite, oricât de frustrați s-ar simți, au spus analiștii.

„Nu vor arăta vreun fel de distanțare”, a spus ea. „Vor trebui să genereze un alt demers diplomatic”.