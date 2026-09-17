Grindeanu e sigur că Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului: „Va pica cu glorie. Ăsta e pariul meu”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi seară, după ce Nicuşor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru funcţia de premier că acesta din urmă nu ar avea nicio şansă la votul Parlamentului. "Eu cred că Siegfried Mureşan va pica cu glorie în Parlament și va lua probabil cel mai mic număr de voturi din istorie la o învestire. Ăsta-i pariul meu", a afirmat Grindeanu la RomaniaTV.

Liderul social-democraţilor l-a atacat pe Siegfried Mureșan pentru că a cerut timp de gândire imediat după nominalizarea lui Nicuşor Dan.

"Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern și ești, propunerea partidelor, care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire? Păi nu erai propunerea Dreptei? Sau trebuie să ceri voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie și nu din România.

Am văzut și reacțiile pe care le-au avut și George Simeon și alții de la AUR. Eu cred că Siegfried Mureşan va pica cu glorie în Parlament și va lua probabil cel mai mic număr de voturi din istorie la o învestire. Ăsta-i pariul meu. După aceea vom intra într-un nou scenariu și vom vedea cum stau lucrurile", a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a mai spus că PSD i-a cerut preşedintelui României mandatul de premier.

"Cert este că astăzi eu împreună cu colegii mei am mers la Cotroceni, am spus că solicităm mandatul de prim-ministru. Suntem îndreptățiţi să avem această poziție, câștigând alegerile în 2024. Suntem principalul partid din Parlament.

E adevărat că ponderea noastră, numărul de parlamentari este de 127, reprezintă cam 26-27% din numărul total de parlamentari. Nu avem o majoritate, dar suntem cel mai important partid din Parlament. Așa că, după ce va pica Siegfried Mureșan, vom intra într-o nouă realitate", a precizat liderul PSD.

Grindeanu a atacat şi PNL şi USR: "Se antrenează pe Facebook de vreo trei luni, mi-a inundat cu postări și el deja pare că gâfăie, că nu e pregătit. Ăștia sunt oameni serioși? Scuzați-mă, dar nu pot să-i cataloguez acum decât ca fiind lași și este tragic că acești oameni sunt astăzi la conducerea României. Sunt, și nu mă feresc să spun, sunt niște trădători care au cerut suspendarea fondurilor pentru România".