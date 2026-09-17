Fondatorul TikTok a devenit cel mai bogat om din Asia. Averea lui Zhang Yiming depășește 100 de miliarde de dolari

2 minute de citit Publicat la 21:43 17 Sep 2026 Modificat la 21:43 17 Sep 2026

De când a intrat prima dată în clasamentul Bloomberg, în 2019, cu o avere netă de 13 miliarde de dolari, averea lui Zhang a crescut cu peste 90 de miliarde de dolari.Foto: Profimedia Images

Zhang Yiming, fondatorul companiei-mamă a TikTok, ByteDance, a devenit cel mai bogat om din Asia, după ce averea sa a atins un nivel record de 105,5 miliarde de dolari, potrivit vnexpress.net.

Bloomberg estimează că averea netă a miliardarului chinez a crescut cu peste 12 miliarde de dolari luna această, după ce a analizat cele mai recente evaluări realizate de firme de investiții precum BlackRock, Fidelity Investments și T. Rowe Price.

După această creștere, Zhang l-a depășit cu aproximativ 700 de milioane de dolari, sau 0,7%, pe fondatorul conglomeratului indian Adai Group, Gautam Adani, în clasamentul miliardarilor realizat de Bloomberg.

Adani, al cărui conglomerat are interese în diverse sectoare, inclusiv porturi, aeroporturi, energie și transportul energiei, a înregistrat o scădere a averii nete în ultimele luni, după ce o reechilibrare a acțiunilor din indicele MSCI a afectat titlurile companiilor din imperiul său, iar o vânzare generalizată de acțiuni a amplificat și mai mult pierderile. Averea magnatului indian ajunsese la 120 de miliarde de dolari în iunie.

De când a intrat prima dată în clasamentul Bloomberg, în 2019, cu o avere netă de 13 miliarde de dolari, averea lui Zhang a crescut cu peste 90 de miliarde de dolari. S-a îmbogățit cu 40 de miliarde de dolari numai în acest an.

Documente oficiale depuse în 2024 indicau că acesta deține 21% din ByteDance, companie pe care a înființat-o în 2012, într-un modest apartament cu patru camere din Beijing.

ByteDance și-a făcut inițial un nume prin agregatorul de știri Toutiao, înainte de a se extinde în domeniul videoclipurilor scurte cu Douyin, care a fost ulterior lansat la nivel internațional sub numele TikTok.

De atunci, compania s-a transformat într-una dintre cele mai importante afaceri la nivel mondial, cu operațiuni în domenii precum comerțul electronic, educația, jocurile și știrile.

ByteDance a înregistrat un profit net de 42 de miliarde de dolari la venituri globale de 200 de miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 27%, respectiv 29%, față de anul precedent, potrivit Global Times.

Investițiile în AI l-au îmbogățit pe Zhang

Cea mai recentă creștere a averii lui Zhang evidențiază modul în care boom-ul inteligenței artificiale creează averi care rivalizează cu cele ale miliardarilor consacrați.

ByteDance are câteva produse de inteligență artificială, inclusiv chatbotul Doubao AI și instrumentul de generare video Seedance. Compania și-a intensificat investițiile în acest domeniu pentru a ține pasul cu concurenții.

La începutul acestei luni, un grup de bănci globale s-a angajat să acorde companiei un împrumut de 29,6 miliarde de dolari pentru scopuri corporative generale, inclusiv pentru finanțarea cercetării și dezvoltării în domeniul inteligenței artificiale, a relatat The Wall Street Journal.

Cel mai recent, ByteDance a reușit să strângă 290 de milioane de dolari pentru finanțarea Anew Labs, divizia sa specializată în dezvoltarea de medicamente cu ajutorul inteligenței artificiale.

Divizia a fost evaluată la 1,5 miliarde de dolari în urma primei sale runde de finanțare externă. ByteDance va păstra o participație de 56% în companie după această rundă de finanțare, a relatat Reuters.