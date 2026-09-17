O milionară a cumpărat o casă de 16.000.000 dolari pentru iubitul escortă masculină. Acesta i-a furat apoi toți banii

O milionară a cumpărat o casă de 16.000.000 dolari pentru iubitul escortă masculină FOTO: lanierhouse.com - Instagram/ Gregg Starr

O văduvă bogată, care a rămas cu o avere uriașă provenită din „Roblox”, a cheltuit recent aproape 16 milioane de dolari pentru una dintre cele mai grandioase vile din Manhattan, pentru a-și reface viața împreună cu un bărbat care era escortă masculină.

Însă la scurt timp după ce a cumpărat casa l-a acuzat pe iubitul ei că i-a furat milioane de dolari, potrivit New York Post.

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Marianne Flippo, de 49 de ani, a finalizat achiziția casei istorice din Kips Bay pe 30 aprilie, plătind 15,9 milioane de dolari pentru impresionanta construcție Beaux-Arts din Epoca de Aur. După numai câteva luni l-a acuzat pe partenerul ei, Gregg Starr, de 38 de ani, că i-ar fi golit conturile bancare.

Conacul, construit în 1903 pentru bancherul James F.D. Lanier și soția lui, Harriet, o figură mondenă, are șase etaje și o suprafață totală de aproximativ 1.081 de metri pătrați. Are 12 dormitoare, nouă băi, o pivniță pentru vinuri, un lift placat cu lemn de stejar și un întreg nivel pentru relaxare, dotat cu o piscină cu apă rece și o saună din lemn de cedru.

Proprietatea a fost scoasă inițial la vânzare în 2023 pentru suma uluitoare de 29,2 milioane de dolari. Ultimul preț de listare a fost de 16,5 milioane de dolari, dar tranzacția a fost încheiată la un preț ușor mai mic, arată documentele imobiliare.

Avocatul lui Flippo, Larry Hutcher, a confirmat pentru The Post că achiziția nu a fost făcută doar pentru ea.

„A cumpărat casa pentru că i s-a părut o proprietate frumoasă”, a declarat Hutcher. „A considerat că ar fi o casă frumoasă în care să locuiască împreună”.

Achiziția conacului s-a suprapus exact cu perioada în care, susține acum Flippo, Starr și un intermediar al agenției de escortă o presau să le dea alte milioane de dolari în cadrul unei presupuse scheme fictive de „răscumpărare”, potrivit plângerii depuse de aceasta la Curtea Supremă din Manhattan.

Hutcher a adăugat că, în ciuda cheltuielilor extravagante pentru această proprietate de lux din Murray Hill, Flippo, al cărei soț, Chad, s-a sinucis în 2024, nu și-a mutat complet viața în oraș. „Încă locuiește și în New Hampshire”, a spus el.

Documentele imobiliare conturează imaginea unei femei care și-a reorganizat întreaga viață în jurul unui bărbat pe care îl cunoscuse cu numai un an înainte. Flippo își petrecuse zeci de ani în New England, având o adresă înregistrată în Walpole, New Hampshire, încă de la sfârșitul anilor ’90, înainte ca Starr să se mute în apartamentul ei din New York, în decembrie anul trecut, potrivit procesului.

Relația a început aparent nevinovat în decembrie 2024, când Flippo, care suferă de o afecțiune genetică rară, avea nevoie de un însoțitor vorbitor de italiană pentru o călătorie în Italia. Ea a fost îndrumată către Cowboys 4 Angels, o agenție despre care spune că a crezut că oferea servicii de asistenți personali. Potrivit plângerii, nu și-a dat seama că firma era, de fapt, un serviciu de escorte masculine decât după ce relația lor devenise deja foarte înaintată.

Până în această primăvară, potrivit versiunii evenimentelor prezentate de procurori și acuzațiilor din procesul intentat de Flippo, Starr și agenția o presau pe văduva fragilă din punct de vedere medical, care consumase alcool și se recupera după o intervenție chirurgicală, să semneze un „Acord de ieșire” în valoare de 10 milioane de dolari, prin care el ar fi urmat, chipurile, să își cumpere ieșirea din contractul cu agenția.

Ea a transferat 5,95 milioane de dolari într-un cont comun, dar Starr a mutat cea mai mare parte a banilor într-un cont aflat exclusiv sub controlul său, apoi a amenințat că va dispărea cu banii. Potrivit documentelor depuse de Flippo la instanță, mai rămăsese în cont cu 12,61 dolari.

Lanier House nu este o casă oarecare. Proiectat de arhitecții Hoppin și Koen, aceeași firmă care a realizat Biblioteca Prezidențială Franklin Delano Roosevelt, conacul a fost comandat pentru un cuplu care se număra printre cele mai importante persoane din America acelor vremuri.

Clădirea este un obiectiv istoric al orașului New Yor și este înscrisă în Registrul Național al Locurilor Istorice din SUA. În cei peste 120 de ani de existență, înainte de această vânzare, a avut doar doi proprietari.

Costurile lunare de întreținere ale proprietății depășesc 100.000 de dolari, iar numai impozitele pe proprietate sunt estimate la aproximativ 14.000 de dolari pe lună, potrivit datelor din anunțul imobiliar.