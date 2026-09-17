Un criminal în serie suspectat de 16 fapte s-a deghizat în femeie ca să scape de poliție. După arestare, a mărturisit 80 de crime

1 minut de citit Publicat la 12:53 17 Sep 2026 Modificat la 12:58 17 Sep 2026

Jorlan Lopes da Silva este suspectat de 16 crime, dar el a mărturisit 80 FOTO: Civil Police of Paraiba

Autoritățile din nord-estul Braziliei au arestat un presupus criminal în serie, suspectat că are legătură cu cel puțin 16 crime comise în doar trei luni. Anchetatorii, însă, verifică dacă acesta este responsabil și pentru alte zeci de fapte.

Deghizat în femeie și cy un copil mic în brațe, Jorlan Lopes da Silva, în vârstă de 33 de ani, a fost arestat în Mulungu, în statul brazilian Paraíba, potrivit publicațiilor locale O Globo, Record R7 și iG Último Segundo citate de People.

Potrivit O Globo, arestarea a avut loc duminică, 13 septembrie, fiind rezultatul unei operațiuni desfășurate timp de 48 de ore de poliția locală.

Poliția crede că acesta a ucis 16 persoane de la sfârșitul lunii mai și până acum.

Îmbrăcat cu rochie, cu o perucă pe cap, sandale de damă, ochelari de soare și cu unghiile date cu ojă, Lopes da Silva a reușit să treacă de mai multe filtre de poliție.

De asemenea, era însoțit de un copil în vârstă de 2 ani, care nu este al lui, ceea ce a creat și mai multă confuzie.

Escondido em mata - Vestido com roupas femininas e com uma criança que não era sua parente no colo, Jorlan Lopes da Silva, de 33 anos, foi preso enquanto tentava fugir da polícia no domingo (13), em Mulungu, no Agreste da Paraíba. O homem é investigado por uma série de homicídios… pic.twitter.com/w33XAGr2DW — g1 (@g1) September 16, 2026

Anchetatorii l-au depistat pe Lopes da Silva după ce o parte a rochiei s-a deplasat, iar la vedere a ieșit un tatuaj despre care se știa că este al lui.

Lopes da Silva, care este suspectat de 16 crime, le-ar fi spus polițiștilor că a ucis, de fapt, 80 de persoane în 20 de ani și că ar fi comis prima crimă la 13 ani.

El le-ar fi spus polițiștilor că prima lui victimă a fost chiar tatăl său.

Deocamdată, poliția ar fi găsit un cadavru îngropat într-un loc indicat de Lopes da Silva. Dar ancheta în acest caz este abia la început, iar polițiștii verifică deocamdată mărturiile bărbatului arestat.